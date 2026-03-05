Конгресс ждет запроса Белого дома на средства для войны с Ираном

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Конгресс США ждет официального запроса Белого дома на чрезвычайное финансирование для войны с Ираном, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон.

Джонсон добавил, что не располагает информацией о точных суммах финансирования, однако конгресс "примет дополнительный (акт о финансировании – ред.), когда это будет уместно".