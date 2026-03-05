Рейтинг@Mail.ru
Конгресс ждет запроса Белого дома на средства для войны с Ираном - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:15 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/kongress-2078629210.html
Конгресс ждет запроса Белого дома на средства для войны с Ираном
Конгресс ждет запроса Белого дома на средства для войны с Ираном - РИА Новости, 05.03.2026
Конгресс ждет запроса Белого дома на средства для войны с Ираном
Конгресс США ждет официального запроса Белого дома на чрезвычайное финансирование для войны с Ираном, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T03:15:00+03:00
2026-03-05T03:15:00+03:00
в мире
сша
иран
ближний восток
майк джонсон
министерство обороны сша
politico
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_41da596e056b77c7ae30db72ae7ff242.jpg
https://ria.ru/20260304/iran-2078609157.html
https://ria.ru/20260305/ssha-2078618736.html
сша
иран
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1650_1920x0_80_0_0_64e8006600eeb734be326c1f67672c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, ближний восток, майк джонсон, министерство обороны сша, politico, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ближний Восток, Майк Джонсон, Министерство обороны США, Politico, Военная операция США и Израиля против Ирана
Конгресс ждет запроса Белого дома на средства для войны с Ираном

Конгресс США ждет запроса на чрезвычайное финансирование для войны с Ираном

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Конгресс США ждет официального запроса Белого дома на чрезвычайное финансирование для войны с Ираном, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон.
"Мы ждем, пока Белый дом и (Пентагон) дадут нам знать, но у нас с ними ведется диалог на этот счет", - заявил Джонсон, комментируя сообщения о возможном выделении 50 миллиардов долларов на эти цели, его слова приводит издание Politico.
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
СМИ рассказали, во сколько обходится операция США против Ирана
4 марта, 23:15
Джонсон добавил, что не располагает информацией о точных суммах финансирования, однако конгресс "примет дополнительный (акт о финансировании – ред.), когда это будет уместно".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник передавало, что замглавы Пентагона Стив Файнберг в последние дни руководит работой над дополнительным бюджетным запросом на сумму около 50 миллиардов долларов, который может быть опубликован уже в пятницу. Отмечается, что новые деньги пойдут на замену вооружений, "использовавшихся в недавних конфликтах", в том числе на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки был убит верховный лидер Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Сенат США проголосовал против ограничения военных полномочий Трампа
Вчера, 00:59
 
В миреСШАИранБлижний ВостокМайк ДжонсонМинистерство обороны СШАPoliticoВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала