Конгресс ждет запроса Белого дома на средства для войны с Ираном

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Конгресс США ждет официального запроса Белого дома на чрезвычайное финансирование для войны с Ираном, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон.
Джонсон добавил, что не располагает информацией о точных суммах финансирования, однако конгресс "примет дополнительный (акт о финансировании – ред.), когда это будет уместно".
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник передавало, что замглавы Пентагона Стив Файнберг в последние дни руководит работой над дополнительным бюджетным запросом на сумму около 50 миллиардов долларов, который может быть опубликован уже в пятницу. Отмечается, что новые деньги пойдут на замену вооружений, "использовавшихся в недавних конфликтах", в том числе на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате атаки был убит верховный лидер Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.