https://ria.ru/20260305/komandiry-2078653008.html
Командиры ВСУ "мотивируют" штурмовиков враньем о смерти родных
Командиры ВСУ "мотивируют" штурмовиков враньем о смерти родных - РИА Новости, 05.03.2026
Командиры ВСУ "мотивируют" штурмовиков враньем о смерти родных
Украинские командиры в Сумской области "мотивируют" солдат перед штурмом, говоря, что их родные умерли, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T09:11:00+03:00
2026-03-05T09:11:00+03:00
2026-03-05T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976174_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_150a641ea835efce1f2e547dcd9d933d.jpg
https://ria.ru/20260305/spetsoperatsiya-2078625740.html
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976174_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27449b4c1d38272a9a2e3655a55c38be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Командиры ВСУ "мотивируют" штурмовиков враньем о смерти родных
РИА Новости: командиры ВСУ в Сумской области врут штурмовикам о смерти родных