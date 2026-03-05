Рейтинг@Mail.ru
Командиры ВСУ "мотивируют" штурмовиков враньем о смерти родных - РИА Новости, 05.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 05.03.2026
Командиры ВСУ "мотивируют" штурмовиков враньем о смерти родных
Командиры ВСУ "мотивируют" штурмовиков враньем о смерти родных - РИА Новости, 05.03.2026
Командиры ВСУ "мотивируют" штурмовиков враньем о смерти родных
Украинские командиры в Сумской области "мотивируют" солдат перед штурмом, говоря, что их родные умерли, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 05.03.2026
в мире, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Командиры ВСУ "мотивируют" штурмовиков враньем о смерти родных

РИА Новости: командиры ВСУ в Сумской области врут штурмовикам о смерти родных

Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинские командиры в Сумской области "мотивируют" солдат перед штурмом, говоря, что их родные умерли, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование ВСУ обманывает своих подчинённых, давая им ложную информацию о гибели их родственников. Таким образом "грязно" мотивируя, они отправляют своих бойцов на штурм", - сказал собеседник агентства.
По его словам, командиры забирают у солдат личные мобильные телефоны, в том числе для того, чтобы они не смогли проверить информацию и связаться с родственниками.
Работа расчета FPV-дронов
ВС России перерезают главную артерию снабжения ВСУ в Константиновке
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
