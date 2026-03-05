Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге похоронили драматурга Коляду
Культура
 
15:03 05.03.2026
В Екатеринбурге похоронили драматурга Коляду
В Екатеринбурге похоронили драматурга Коляду - РИА Новости, 05.03.2026
В Екатеринбурге похоронили драматурга Коляду
Драматурга Николая Коляду похоронили на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2026
культура
екатеринбург
россия
николай коляда
денис паслер
коляда-театр
театр
екатеринбург
россия
екатеринбург, россия, николай коляда, денис паслер, коляда-театр, театр
Культура, Екатеринбург, Россия, Николай Коляда, Денис Паслер, Коляда-театр, Театр
В Екатеринбурге похоронили драматурга Коляду

Драматурга Николая Коляду похоронили в Екатеринбурге

Очередь в "Коляда-театр" в Екатеринбурге на церемонию прощания с драматургом Николаем Колядой
Очередь в Коляда-театр в Екатеринбурге на церемонию прощания с драматургом Николаем Колядой - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
Очередь в "Коляда-театр" в Екатеринбурге на церемонию прощания с драматургом Николаем Колядой
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Драматурга Николая Коляду похоронили на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Из-за большого количества людей отпевание прошло прямо на улице на Широкореченском кладбище. Прощание длилось три часа, начавшись в 11.00 по местному времени (9.00 мск). Сотни горожан несли охапки цветов, много плакали, вспоминали его добрыми словами, называя "уральским Шекспиром", "яркой звездой", "солнцем драматургии" и просто "Колей".
Церемония прощания с драматургом Николаем Колядой в "Коляде-театре" в Екатеринбурге
Церемония прощания с драматургом Николаем Колядой в Коляде-театре в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с драматургом Николаем Колядой в "Коляде-театре" в Екатеринбурге
Когда выносили гроб с драматургом из театра, все долго и громко аплодировали, некоторые стали петь: "Пусть всегда будет Коляда".
Помимо сотен поклонников, на прощании и похоронах присутствовали родные драматурга - его сестра, брат и племянник.
В понедельник губернатор региона Денис Паслер сообщил о кончине 68-летнего Коляды. Замдиректора театра Эка Вашакидзе рассказала РИА Новости, что спектакли не отменяются, так как "он бы этого точно не хотел".
Коляда – выдающийся театральный деятель России, драматург и писатель, актер и режиссер, основатель "Коляда-Театра", автор более 120 пьес.
Умер драматург Николай Коляда
Культура
 
 
