В Екатеринбурге похоронили драматурга Коляду
В Екатеринбурге похоронили драматурга Коляду - РИА Новости, 05.03.2026
В Екатеринбурге похоронили драматурга Коляду
Драматурга Николая Коляду похоронили на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Драматурга Николая Коляду похоронили на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Из-за большого количества людей отпевание прошло прямо на улице на Широкореченском кладбище. Прощание длилось три часа, начавшись в 11.00 по местному времени (9.00 мск). Сотни горожан несли охапки цветов, много плакали, вспоминали его добрыми словами, называя "уральским Шекспиром", "яркой звездой", "солнцем драматургии" и просто "Колей".
Когда выносили гроб с драматургом из театра, все долго и громко аплодировали, некоторые стали петь: "Пусть всегда будет Коляда
".
Помимо сотен поклонников, на прощании и похоронах присутствовали родные драматурга - его сестра, брат и племянник.
В понедельник губернатор региона Денис Паслер
сообщил о кончине 68-летнего Коляды. Замдиректора театра Эка Вашакидзе рассказала РИА Новости, что спектакли не отменяются, так как "он бы этого точно не хотел".
Коляда – выдающийся театральный деятель России
, драматург и писатель, актер и режиссер, основатель "Коляда-Театра
", автор более 120 пьес.