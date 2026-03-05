В Екатеринбурге завершилось прощание с драматургом Николаем Колядой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Церемония прощания с драматургом Николаем Колядой, скончавшимся на 69-м году жизни, завершилась в здании "Коляда-Театра" в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.

Прощание завершилось в 14.00 по местному времени (12.00 мск), оно продлилось на полтора часа дольше запланированного из-за большого числа желающих почтить память драматурга. Церемония закончилась продолжительными аплодисментами.

"Сегодня у нас аншлаг, почти как всегда, то, к чему ты шел, чтобы поделиться своей мечтой", - сказала ведущая актриса театра Татьяна Зимина, отметив, что театр обязательно будет жить.