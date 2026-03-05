Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге завершилось прощание с драматургом Николаем Колядой - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:07 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/koljada-2078719205.html
В Екатеринбурге завершилось прощание с драматургом Николаем Колядой
В Екатеринбурге завершилось прощание с драматургом Николаем Колядой - РИА Новости, 05.03.2026
В Екатеринбурге завершилось прощание с драматургом Николаем Колядой
Церемония прощания с драматургом Николаем Колядой, скончавшимся на 69-м году жизни, завершилась в здании "Коляда-Театра" в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T13:07:00+03:00
2026-03-05T13:07:00+03:00
культура
екатеринбург
свердловская область
россия
николай коляда
денис паслер
коляда-театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078708695_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_854562858c50f5c11c5d73f72aa5355f.jpg
екатеринбург
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078708695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32922e9937ea7330c8bb938b483bc056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, свердловская область, россия, николай коляда, денис паслер, коляда-театр
Культура, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Николай Коляда, Денис Паслер, Коляда-театр
В Екатеринбурге завершилось прощание с драматургом Николаем Колядой

В театре в Екатеринбурге завершилось прощание с драматургом Николаем Колядой

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкНа церемонии прощания с драматургом Николаем Колядой в "Коляде-театре" в Екатеринбурге
На церемонии прощания с драматургом Николаем Колядой в Коляде-театре в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Ирина Семенова
Перейти в медиабанк
На церемонии прощания с драматургом Николаем Колядой в "Коляде-театре" в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Церемония прощания с драматургом Николаем Колядой, скончавшимся на 69-м году жизни, завершилась в здании "Коляда-Театра" в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
Прощание завершилось в 14.00 по местному времени (12.00 мск), оно продлилось на полтора часа дольше запланированного из-за большого числа желающих почтить память драматурга. Церемония закончилась продолжительными аплодисментами.
После церемонии состоится отпевание. Коляду похоронят на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.
Проститься с драматургом пришли сотни людей, среди них - министр культуры Свердловской области Илья Марков. Люди несли охапки цветов, вспоминали Николая Коляду добрыми словами, выражали соболезнования труппе и желали, чтобы театр, как наследие драматурга, продолжал существовать.
"Сегодня у нас аншлаг, почти как всегда, то, к чему ты шел, чтобы поделиться своей мечтой", - сказала ведущая актриса театра Татьяна Зимина, отметив, что театр обязательно будет жить.
В понедельник губернатор региона Денис Паслер сообщил о кончине 68-летнего Коляды. Замдиректора театра Эка Вашакидзе рассказывала РИА Новости, что спектакли не отменяются, так как "он бы этого точно не хотел". Ранее в театре прошел с аншлагом предпоказ и премьера спектакля "Орфей спускается в ад", который успел закончить драматург.
Николай Коляда – выдающийся театральный деятель России, драматург и писатель, актер и режиссер, основатель "Коляда-Театра", автор более 120 пьес.
 
КультураЕкатеринбургСвердловская областьРоссияНиколай КолядаДенис ПаслерКоляда-театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала