Культура
 
09:08 05.03.2026 (обновлено: 13:13 05.03.2026)
В Екатеринбурге началось прощание с драматургом Колядой
Прощание с драматургом Николаем Колядой, скончавшемся на 69-м году жизни, проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2026
екатеринбург, россия, николай коляда, денис паслер, коляда-театр, новости культуры, театр
Культура, Екатеринбург, Россия, Николай Коляда, Денис Паслер, Коляда-театр, Новости культуры, Театр
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Прощание с драматургом Николаем Колядой, скончавшемся на 69-м году жизни, проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.
У здания "Коляда-Театра" за 40 минут до начала прощания выстроились длинные очереди. Прощание началось в 11.00 по местному времени (9.00 мск). Люди несут охапки цветов, вспоминают драматурга добрыми, нежными словами.
Родные люди драматурга, сестра Вера и брат Андрей, присутствуют на прощании. На церемонии звучит музыка из спектаклей Коляды, а на экране транслируются трогательные моменты с репетиций и премьер.
"Уральский Шекспир", "человек с большой буквы", "яркая звезда", "солнце драматургии" - так называют в микрофон пришедшие поклонники "Колю". С прощальными речами обратились министр культуры региона Илья Марков и его предшественница, экс-министр культуры Светлана Учайкина.
Гроб драматурга утопает в цветах, десятки людей продолжают их нести.
За церемонией прощания последует отпевание. Похоронят Коляду на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.
В понедельник губернатор региона Денис Паслер сообщил о кончине 68-летнего Коляды. Замдиректора театра Эка Вашакидзе рассказывала РИА Новости, что спектакли не отменяются, так как "он бы этого точно не хотел". Ранее в театре прошел с аншлагом предпоказ и премьера спектакля "Орфей спускается в ад", который успел закончить драматург.
Николай Коляда – выдающийся театральный деятель России, драматург и писатель, актер и режиссер, основатель "Коляда-Театра", автор более 120 пьес.
КультураЕкатеринбургРоссияНиколай КолядаДенис ПаслерКоляда-театрНовости культурыТеатр
 
 
