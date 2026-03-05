В Екатеринбурге началось прощание с драматургом Колядой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар – РИА Новости. Прощание с драматургом Николаем Колядой, скончавшемся на 69-м году жизни, проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.

На церемонии прощания с драматургом Николаем Колядой в "Коляде-театре" в Екатеринбурге

"Уральский Шекспир", "человек с большой буквы", "яркая звезда", "солнце драматургии" - так называют в микрофон пришедшие поклонники "Колю". С прощальными речами обратились министр культуры региона Илья Марков и его предшественница, экс-министр культуры Светлана Учайкина.