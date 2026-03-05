https://ria.ru/20260305/kitay-2078876204.html
СМИ: Китай и Иран ведут переговоры о проходе судов через Ормузский пролив
СМИ: Китай и Иран ведут переговоры о проходе судов через Ормузский пролив - РИА Новости, 05.03.2026
СМИ: Китай и Иран ведут переговоры о проходе судов через Ормузский пролив
Китай ведет переговоры с Ираном о разрешении безопасного прохода судов, перевозящих нефть и катарский сжиженный природный газ, через Ормузский пролив, передает... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
иран
ормузский пролив
китай
аббас аракчи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
ормузский пролив
китай
Новости
ru-RU
Reuters: Китай ведет переговоры с Ираном о проходе судов через Ормузский пролив