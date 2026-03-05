Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Китай и Иран ведут переговоры о проходе судов через Ормузский пролив
23:28 05.03.2026
СМИ: Китай и Иран ведут переговоры о проходе судов через Ормузский пролив
СМИ: Китай и Иран ведут переговоры о проходе судов через Ормузский пролив
в мире, иран, ормузский пролив, китай, аббас аракчи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ормузский пролив, Китай, Аббас Аракчи, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: Китай и Иран ведут переговоры о проходе судов через Ормузский пролив

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Китай ведет переговоры с Ираном о разрешении безопасного прохода судов, перевозящих нефть и катарский сжиженный природный газ, через Ормузский пролив, передает агентство Рейтер со ссылкой на три дипломатических источника.
По словам источников, Китай, зависящий от поставок с Ближнего Востока, оказывает давление на Тегеран, чтобы тот разрешил безопасный проход судов.
Иран не собирается закрывать Ормузский пролив, заявил глава МИД
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран пока не собирается закрывать Ормузский пролив, однако будет рассматривать все возможные варианты.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Иран нанес удар по американскому авианосцу в Оманском заливе
