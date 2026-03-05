Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая выразил беспокойство из-за напряженности на Ближнем Востоке
10:14 05.03.2026 (обновлено: 10:20 05.03.2026)
МИД Китая выразил беспокойство из-за напряженности на Ближнем Востоке
МИД Китая выразил беспокойство из-за напряженности на Ближнем Востоке
китай
ближний восток
мао нин
пекин
военная операция сша и израиля против ирана
китай, ближний восток, мао нин, пекин, военная операция сша и израиля против ирана
Китай, Ближний Восток, Мао Нин, Пекин, Военная операция США и Израиля против Ирана
МИД Китая выразил беспокойство из-за напряженности на Ближнем Востоке

МИД КНР: Китай предпринимает посреднические усилия на Ближнем Востоке

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 5 мар - РИА Новости. Китай глубоко обеспокоен нынешней напряженностью на Ближнем Востоке и в последнее время предпринимает интенсивные посреднические усилия, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Китай глубоко обеспокоен нынешней напряженностью на Ближнем Востоке и в последнее время предпринимает интенсивные посреднические усилия", - сказала Мао Нин.
Она добавила, что Пекин продолжит поддерживать взаимодействие со всеми сторонами, включая участников конфликта на Ближнем Востоке, будет наращивать посреднические усилия и добиваться достижения консенсуса.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Ван И заявил о неприемлемости неизбирательного применения силы
4 марта, 17:53
 
КитайБлижний ВостокМао НинПекинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
