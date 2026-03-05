Рейтинг@Mail.ru
Китай пообещал бить по сепаратистам, поддерживающим независимость Тайваня - РИА Новости, 05.03.2026
04:46 05.03.2026 (обновлено: 04:51 05.03.2026)
Китай пообещал бить по сепаратистам, поддерживающим независимость Тайваня
Китай пообещал бить по сепаратистам, поддерживающим независимость Тайваня - РИА Новости, 05.03.2026
Китай пообещал бить по сепаратистам, поддерживающим независимость Тайваня
КНР в 2026 году будет продвигать дело воссоединения с Тайванем, наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня и... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
китай
тайвань
пекин
всекитайское собрание народных представителей
китай
тайвань
пекин
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
в мире, китай, тайвань, пекин, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Тайвань, Пекин, Всекитайское собрание народных представителей

Китай пообещал бить по сепаратистам, поддерживающим независимость Тайваня

Центральный деловой район Пекина - Гомао
Центральный деловой район Пекина - Гомао - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Центральный деловой район Пекина - Гомао. Архивное фото
ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. КНР в 2026 году будет продвигать дело воссоединения с Тайванем, наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня и противостоять вмешательству внешних сил в тайваньский вопрос, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.
"Мы будем наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за так называемую "независимость Тайваня", противостоять вмешательству внешних сил, способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, продвигать вперед великое дело воссоединения Родины", - говорится в документе, опубликованном в день открытия ежегодной сессии ВСНП.
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Тайвань может потерять одобренные США пакеты вооружений, пишут СМИ
24 февраля, 17:38
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Четвертая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в четверг, она продлится до 12 марта.
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Ван И заявил о неизбежности воссоединения Китая и Тайваня
7 марта 2025, 06:25
 
