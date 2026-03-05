Китай пообещал бить по сепаратистам, поддерживающим независимость Тайваня

ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. КНР в 2026 году будет продвигать дело воссоединения с Тайванем, наносить решительные удары по сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня и противостоять вмешательству внешних сил в тайваньский вопрос, следует из доклада, представленного в четверг на рассмотрение 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.