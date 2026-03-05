В Кировской области задержали банду, похитившую выплаты у участников СВО

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Задержаны члены банды из Кировской области, похитившие у 24 участников СВО выплаты на сумму более 44 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.

"Расследуется уголовное дело о совершении 7 участниками организованной группы серии мошенничеств в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ )", - говорится в сообщении

По версии следствия, фигуранты с 2024 по 2025 год создали в Кировской области и соседних регионах орггруппу для хищения выплат, полагающихся участникам СВО. Подчеркивается, что обманом они оформляли доверенности на управление финансами военнослужащих, а также организовывали заключение с ними фиктивных браков.

"Положенные бойцам денежные средства злоумышленники присваивали себе. Сумма незаконно полученных ими выплат составила свыше 44 миллионов рублей. В настоящее время установлено 24 потерпевших от деятельности указанных лиц", - добавляется в сообщении.

В настоящее время пяти соучастникам предъявлено обвинение, они арестованы. Кроме того, судом наложен арест на имущество фигурантов на сумму более 35 миллионов рублей.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк , злоумышленники находили желающих поступить на военную службу и за вознаграждение предлагали им зачисление в тыловые подразделения, не имея на то реальной возможности.

"Оперативники при участии Росгвардии задержали семерых жителей Кировской области и Республики Татарстан", - сказала она.