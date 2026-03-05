https://ria.ru/20260305/kirovskaya-oblast-2078678951.html
В Кировской области задержали банду, похитившую выплаты у участников СВО
В Кировской области задержали банду, похитившую выплаты у участников СВО - РИА Новости, 05.03.2026
В Кировской области задержали банду, похитившую выплаты у участников СВО
Задержаны члены банды из Кировской области, похитившие у 24 участников СВО выплаты на сумму более 44 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:04:00+03:00
2026-03-05T11:04:00+03:00
2026-03-05T11:08:00+03:00
происшествия
кировская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
https://ria.ru/20260303/svo-2078197110.html
https://ria.ru/20260227/khischenie-2077039319.html
кировская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Кировская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Кировской области задержали банду, похитившую выплаты у участников СВО
В Кировской области задержали банду за похищение выплат у 24 бойцов СВО
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Задержаны члены банды из Кировской области, похитившие у 24 участников СВО выплаты на сумму более 44 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Расследуется уголовное дело о совершении 7 участниками организованной группы серии мошенничеств в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ
)", - говорится в сообщении
.
По версии следствия, фигуранты с 2024 по 2025 год создали в Кировской области
и соседних регионах орггруппу для хищения выплат, полагающихся участникам СВО. Подчеркивается, что обманом они оформляли доверенности на управление финансами военнослужащих, а также организовывали заключение с ними фиктивных браков.
"Положенные бойцам денежные средства злоумышленники присваивали себе. Сумма незаконно полученных ими выплат составила свыше 44 миллионов рублей. В настоящее время установлено 24 потерпевших от деятельности указанных лиц", - добавляется в сообщении.
В настоящее время пяти соучастникам предъявлено обвинение, они арестованы. Кроме того, судом наложен арест на имущество фигурантов на сумму более 35 миллионов рублей.
Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк
, злоумышленники находили желающих поступить на военную службу и за вознаграждение предлагали им зачисление в тыловые подразделения, не имея на то реальной возможности.
"Оперативники при участии Росгвардии
задержали семерых жителей Кировской области и Республики Татарстан", - сказала она.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательственной базы, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигурантов.