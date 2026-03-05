Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области задержали банду, похитившую выплаты у участников СВО
11:04 05.03.2026
В Кировской области задержали банду, похитившую выплаты у участников СВО
Задержаны члены банды из Кировской области, похитившие у 24 участников СВО выплаты на сумму более 44 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
происшествия
кировская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
кировская область
россия
происшествия, кировская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Кировская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Наручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Задержаны члены банды из Кировской области, похитившие у 24 участников СВО выплаты на сумму более 44 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Расследуется уголовное дело о совершении 7 участниками организованной группы серии мошенничеств в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Ростовской области осудили мужчину, пытавшегося застрелить участника СВО
3 марта, 14:31
По версии следствия, фигуранты с 2024 по 2025 год создали в Кировской области и соседних регионах орггруппу для хищения выплат, полагающихся участникам СВО. Подчеркивается, что обманом они оформляли доверенности на управление финансами военнослужащих, а также организовывали заключение с ними фиктивных браков.
"Положенные бойцам денежные средства злоумышленники присваивали себе. Сумма незаконно полученных ими выплат составила свыше 44 миллионов рублей. В настоящее время установлено 24 потерпевших от деятельности указанных лиц", - добавляется в сообщении.
В настоящее время пяти соучастникам предъявлено обвинение, они арестованы. Кроме того, судом наложен арест на имущество фигурантов на сумму более 35 миллионов рублей.
Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники находили желающих поступить на военную службу и за вознаграждение предлагали им зачисление в тыловые подразделения, не имея на то реальной возможности.
"Оперативники при участии Росгвардии задержали семерых жителей Кировской области и Республики Татарстан", - сказала она.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведется сбор и закрепление доказательственной базы, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигурантов.
Предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Предполагаемому организатору хищения у бойцов СВО вменили десять эпизодов
27 февраля, 05:27
 
