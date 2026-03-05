https://ria.ru/20260305/kipr-2078777355.html
Макрон договорился о координации развертывания сил на Кипре, пишут СМИ
Макрон договорился о координации развертывания сил на Кипре, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Макрон договорился о координации развертывания сил на Кипре, пишут СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил премьер-министрам Италии Джордже Мелони и Греции Кириакосу Мицотакису, и договорился скоординировать развертывание... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:45:00+03:00
2026-03-05T15:45:00+03:00
2026-03-05T15:45:00+03:00
в мире
франция
кипр
италия
джорджа мелони
эммануэль макрон
кириакос мицотакис
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104671/56/1046715623_0:123:2000:1248_1920x0_80_0_0_8c5275707973dd6f106d10a28f201a9e.jpg
https://ria.ru/20260304/kipr-2078593571.html
https://ria.ru/20260303/kipr-2078231829.html
франция
кипр
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104671/56/1046715623_87:0:1914:1370_1920x0_80_0_0_a832c25964a2134adbd86a4ed6d1638c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, кипр, италия, джорджа мелони, эммануэль макрон, кириакос мицотакис, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Франция, Кипр, Италия, Джорджа Мелони, Эммануэль Макрон, Кириакос Мицотакис, Военная операция США и Израиля против Ирана
Макрон договорился о координации развертывания сил на Кипре, пишут СМИ
BFMTV: Макрон договорился с Грецией и Италией о развертывании сил на Кипре
ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил премьер-министрам Италии Джордже Мелони и Греции Кириакосу Мицотакису, и договорился скоординировать развертывание военных сил на Кипре и в Восточном Средиземноморье, сообщает в четверг телеканал BFMTV
со ссылкой на источник в администрации французского лидера.
Макрон во вторник заявил в своем обращении к нации, что Париж направит Кипру дополнительные системы ПВО и фрегат "Лангедок" для защиты от ударов на фоне роста напряженности в ближневосточном регионе. Ранее генштаб вооруженных сил (ВС) Франции сообщал, что французский фрегат прибыл в Восточное Средиземноморье к берегам Кипра.
"Они (Макрон, Мелони и Мицотакис - ред.) договорились (по итогам телефонных разговоров - ред.) скоординировать развертывание военных сил на Кипре и в Восточном Средиземноморье", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источник.
По информации телеканала, телефонные разговоры состоялись по инициативе французского лидера. Помимо этого, Макрон и главы кабминов Италии и Греции договорились совместно работать над обеспечением свободы судоходства в Красном море, уточняет BFMTV.
Ранее об отправке своих военных кораблей к Кипру заявляли в Испании и в Нидерландах, напоминает телеканал.
В понедельник пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил, что по базе ВВС Великобритании "Акротири" был нанесен удар беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Министерство обороны Великобритании подтвердило предполагаемый удар БПЛА по базе "Акротири". Позднее в понедельник были перехвачены два дрона, направлявшиеся к "Акротири".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.