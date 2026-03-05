Макрон договорился о координации развертывания сил на Кипре, пишут СМИ

ПАРИЖ, 5 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил премьер-министрам Италии Джордже Мелони и Греции Кириакосу Мицотакису, и договорился скоординировать развертывание военных сил на Кипре и в Восточном Средиземноморье, сообщает в четверг телеканал Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил премьер-министрам Италии Джордже Мелони и Греции Кириакосу Мицотакису, и договорился скоординировать развертывание военных сил на Кипре и в Восточном Средиземноморье, сообщает в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на источник в администрации французского лидера.

Макрон во вторник заявил в своем обращении к нации, что Париж направит Кипру дополнительные системы ПВО и фрегат "Лангедок" для защиты от ударов на фоне роста напряженности в ближневосточном регионе. Ранее генштаб вооруженных сил (ВС) Франции сообщал, что французский фрегат прибыл в Восточное Средиземноморье к берегам Кипра.

"Они (Макрон, Мелони и Мицотакис - ред.) договорились (по итогам телефонных разговоров - ред.) скоординировать развертывание военных сил на Кипре и в Восточном Средиземноморье", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источник.

По информации телеканала, телефонные разговоры состоялись по инициативе французского лидера. Помимо этого, Макрон и главы кабминов Италии и Греции договорились совместно работать над обеспечением свободы судоходства в Красном море, уточняет BFMTV.

Ранее об отправке своих военных кораблей к Кипру заявляли в Испании и в Нидерландах, напоминает телеканал.

В понедельник пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис заявил, что по базе ВВС Великобритании "Акротири" был нанесен удар беспилотником, он назвал ущерб незначительным. Министерство обороны Великобритании подтвердило предполагаемый удар БПЛА по базе "Акротири". Позднее в понедельник были перехвачены два дрона, направлявшиеся к "Акротири".