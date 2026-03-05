Рейтинг@Mail.ru
В Киеве неизвестные сбили советскую символику с памятника, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
16:36 05.03.2026
В Киеве неизвестные сбили советскую символику с памятника, пишут СМИ
В Киеве неизвестные сбили советскую символику с памятника, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
В Киеве неизвестные сбили советскую символику с памятника, пишут СМИ
Неизвестные в Киеве сбили советскую символику с бюста академика, ученого-металлурга Бориса Патона, сообщает в четверг украинский телеканал "Киев 24". РИА Новости, 05.03.2026
В Киеве неизвестные сбили советскую символику с памятника, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Неизвестные в Киеве сбили советскую символику с бюста академика, ученого-металлурга Бориса Патона, сообщает в четверг украинский телеканал "Киев 24".
"С памятника Борису Патону в Киеве неизвестные сбили советскую символику и некоторые русские буквы. Ректор Национальной академии музыки Максим Тимошенко назвал это "вандализмом" и требует наказать причастных, ведь никаких официальных работ по демонтажу власть не проводила", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Киев 24".
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали кампании по "декоммунизации" и "деколонизации", подразумевающие борьбу со всем, что связано с Советским Союзом и Россией. За это время было демонтировано множество памятников, переименованы улицы в населенных пунктах по всей стране. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял в этой связи, что Киев на протяжении многих лет проводит курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
