Рейтинг@Mail.ru
Хуситы всегда готовы для помощи Ирану, заявил их лидер - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 05.03.2026 (обновлено: 22:19 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/khusity-2078867701.html
Хуситы всегда готовы для помощи Ирану, заявил их лидер
Хуситы всегда готовы для помощи Ирану, заявил их лидер - РИА Новости, 05.03.2026
Хуситы всегда готовы для помощи Ирану, заявил их лидер
Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что пальцы хуситов всегда находятся "на спусковом... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T21:59:00+03:00
2026-03-05T22:19:00+03:00
иран
в мире
йемен
ансар алла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923354427_0:282:2881:1903_1920x0_80_0_0_dbcc262af06afce984abf4f51e599c0e.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078864374.html
иран
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923354427_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1c09695fc27c5d9d1df372b5ef5cfa76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, йемен, ансар алла, военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Хуситы всегда готовы для помощи Ирану, заявил их лидер

Лидер хуситов заявил, что их пальцы всегда на спусковом крючке для помощи Ирану

© AP PhotoХуситы, протестующие против агрессии США и Израиля
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo
Хуситы, протестующие против агрессии США и Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 5 мар - РИА Новости. Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что пальцы хуситов всегда находятся "на спусковом крючке", если понадобится их участие в защите Ирана.
"Мы солидарны с Ираном, и наши руки всегда на спусковом крючке в ожидании, когда этого потребуют военные события", - сказал он, выступая с еженедельным посланием в эфире телеканала Al Masirah.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Глава МИД Ирана пригрозил США катастрофой в случае наземного вторжения
Вчера, 21:33
 
ИранВ миреЙеменАнсар АллаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала