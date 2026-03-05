Гол Свечникова помог "Каролине" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" обыграла "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Ванкувере, завершилась победой гостей со счетом 6:4 (1:2, 4:1, 1:1). У победителей хет-трик оформил Николай Элерс (25, 33 и 60-я минуты), по одной шайбе забросили россиянин Андрей Свечников (2), Шон Уокер (23) и Себастьян Ахо (32). В составе хозяев отличились Марко Росси (17), Филип Гронек (18), Брок Бозер (40) и Нильс Хёгландер (47).
05 марта 2026 • начало в 06:00
Завершен
16:31 • Марко Росси
17:15 • Филип Хронек
(Дрю О'Коннор, Линус Карлссон)
39:17 • Брок Бесер
(Марко Росси, Филип Хронек)
46:45 • Нильс Хегландер
01:17 • Андрей Свечников
22:30 • Шон Уокер
(Тейлор Холл, Jackson Blake)
24:19 • Николай Элерс
31:53 • Себастьян Ахо
32:50 • Николай Элерс
59:46 • Николай Элерс
Свечников также отметился голевым пасом. В текущем сезоне 25-летний форвард забросил 22 шайбы и сделал 31 передачу в 61 игре.
"Каролина" с 84 очками идет на первом месте в Столичном дивизионе, "Ванкувер" (65 очков) с семиматчевой серией поражений располагается на восьмой позиции в Тихоокеанском дивизионе.
В других матчах "Анахайм Дакс" дома переиграл "Нью-Йорк Айлендерс" (5:1), а "Сиэтл Кракен" на своем льду уступил "Сент-Луис Блюз" (2:3).