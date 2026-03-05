Гол Свечникова помог "Каролине" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ

Свечников также отметился голевым пасом. В текущем сезоне 25-летний форвард забросил 22 шайбы и сделал 31 передачу в 61 игре.

"Каролина" с 84 очками идет на первом месте в Столичном дивизионе, "Ванкувер" (65 очков) с семиматчевой серией поражений располагается на восьмой позиции в Тихоокеанском дивизионе.