Гол Свечникова помог "Каролине" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:49 05.03.2026
Гол Свечникова помог "Каролине" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ
Гол Свечникова помог "Каролине" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Гол Свечникова помог "Каролине" обыграть "Ванкувер" в матче НХЛ
"Каролина Харрикейнз" обыграла "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 05.03.2026
© Фото : x.com/canesХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : x.com/canes
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" обыграла "Ванкувер Кэнакс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Ванкувере, завершилась победой гостей со счетом 6:4 (1:2, 4:1, 1:1). У победителей хет-трик оформил Николай Элерс (25, 33 и 60-я минуты), по одной шайбе забросили россиянин Андрей Свечников (2), Шон Уокер (23) и Себастьян Ахо (32). В составе хозяев отличились Марко Росси (17), Филип Гронек (18), Брок Бозер (40) и Нильс Хёгландер (47).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
05 марта 2026 • начало в 06:00
Завершен
Ванкувер
4 : 6
Каролина
16:31 • Марко Росси
(Элиас Петтерссон, Джейк Дебраск)
17:15 • Филип Хронек
(Дрю О'Коннор, Линус Карлссон)
39:17 • Брок Бесер
(Марко Росси, Филип Хронек)
46:45 • Нильс Хегландер
(Элиас Петтерссон, Филип Хронек)
01:17 • Андрей Свечников
(Сет Джарвис, Шейн Гостисбеер)
22:30 • Шон Уокер
(Тейлор Холл, Jackson Blake)
24:19 • Николай Элерс
(Джордан Стаал, Ялен Четфилд)
31:53 • Себастьян Ахо
(Сет Джарвис, К'Андре Миллер)
32:50 • Николай Элерс
(Шон Уокер)
59:46 • Николай Элерс
(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Свечников также отметился голевым пасом. В текущем сезоне 25-летний форвард забросил 22 шайбы и сделал 31 передачу в 61 игре.
"Каролина" с 84 очками идет на первом месте в Столичном дивизионе, "Ванкувер" (65 очков) с семиматчевой серией поражений располагается на восьмой позиции в Тихоокеанском дивизионе.
В других матчах "Анахайм Дакс" дома переиграл "Нью-Йорк Айлендерс" (5:1), а "Сиэтл Кракен" на своем льду уступил "Сент-Луис Блюз" (2:3).
