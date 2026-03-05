Рейтинг@Mail.ru
В ХМАО арестовали директора стройкомпании за хищение 460 миллионов рублей
16:39 05.03.2026
В ХМАО арестовали директора стройкомпании за хищение 460 миллионов рублей
В ХМАО арестовали директора стройкомпании за хищение 460 миллионов рублей - РИА Новости, 05.03.2026
В ХМАО арестовали директора стройкомпании за хищение 460 миллионов рублей
Генеральный директор строительной организации арестован в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по обвинению в хищении более 460 миллионов рублей на... РИА Новости, 05.03.2026
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В ХМАО арестовали директора стройкомпании за хищение 460 миллионов рублей

Гендиректор стройкомпании арестован в ХМАО за хищение более 460 млн руб

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Генеральный директор строительной организации арестован в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по обвинению в хищении более 460 миллионов рублей на строительстве больницы, сообщают пресс-службы СУСК РФ и УМВД региона.
По версии следствия, директор строительной компании с несколькими сообщниками, личности которых устанавливаются, в 2023 - 2025 годах спланировали похищение денег, выделенных на исполнение госконтракта. Фигуранты, не исполняя условий договора, предоставили ложные сведения о закупаемых стройматериалах, причинив ущерб на сумму свыше 460 миллионов рублей.
"Следственными органами СК России по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 4 статьи 159, части 2 статьи 201 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, злоупотребление полномочиями)", - говорится в сообщении СУСК.
Там отметили, что фигуранту предъявлено обвинение, он взят под стражу.
В пресс-службе УМВД Югры уточнили, что контракт был заключен на строительство участковой больницы в поселке Приобье, его общая стоимость составила 950 миллионов рублей. Строительная компания получила аванс, однако работы в полном объеме не выполнила, а после расторжения контракта не вернула выделенные ей средства.
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
