В ХМАО арестовали директора стройкомпании за хищение 460 миллионов рублей
В ХМАО арестовали директора стройкомпании за хищение 460 миллионов рублей
В ХМАО арестовали директора стройкомпании за хищение 460 миллионов рублей
Генеральный директор строительной организации арестован в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по обвинению в хищении более 460 миллионов рублей на... РИА Новости, 05.03.2026
В ХМАО арестовали директора стройкомпании за хищение 460 миллионов рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар - РИА Новости. Генеральный директор строительной организации арестован в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по обвинению в хищении более 460 миллионов рублей на строительстве больницы, сообщают пресс-службы СУСК РФ и УМВД региона.
По версии следствия, директор строительной компании с несколькими сообщниками, личности которых устанавливаются, в 2023 - 2025 годах спланировали похищение денег, выделенных на исполнение госконтракта. Фигуранты, не исполняя условий договора, предоставили ложные сведения о закупаемых стройматериалах, причинив ущерб на сумму свыше 460 миллионов рублей.
"Следственными органами СК России
по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных части 4 статьи 159, части 2 статьи 201 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, злоупотребление полномочиями)", - говорится в сообщении
СУСК.
Там отметили, что фигуранту предъявлено обвинение, он взят под стражу.
В пресс-службе УМВД Югры уточнили, что контракт был заключен на строительство участковой больницы в поселке Приобье, его общая стоимость составила 950 миллионов рублей. Строительная компания получила аванс, однако работы в полном объеме не выполнила, а после расторжения контракта не вернула выделенные ей средства.