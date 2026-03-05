https://ria.ru/20260305/khinshteyn-2078786363.html
ВСУ атаковали торговый центр в Курской области
ВСУ атаковали торговый центр в Курской области
ВСУ атаковали торговый центр в Курской области
Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Беловском районе Курской области, в здании выбиты стекла, также повреждены два автомобиля, обошлось без... РИА Новости, 05.03.2026
беловский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
ВСУ атаковали торговый центр в Курской области
Хинштейн: ВСУ атаковали торговый центр в Курской области, пострадавших нет