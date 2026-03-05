ВСУ атаковали торговый центр в Курской области

КУРСК, 5 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Беловском районе Курской области, в здании выбиты стекла, также повреждены два автомобиля, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

ВСУ атаковали ТЦ в слободе Белой Беловского района . Враг с помощью беспилотника ударил по торговому центру. В результате атаки в здании выбиты стёкла, посечены два легковых автомобиля", - сообщил Хинштейн в своем канале в мессенджере Max

Он уточнил, что обошлось без пострадавших.