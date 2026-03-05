Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали торговый центр в Курской области
16:07 05.03.2026 (обновлено: 16:08 05.03.2026)
ВСУ атаковали торговый центр в Курской области
ВСУ атаковали торговый центр в Курской области - РИА Новости, 05.03.2026
ВСУ атаковали торговый центр в Курской области
Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Беловском районе Курской области, в здании выбиты стекла, также повреждены два автомобиля, обошлось без... РИА Новости, 05.03.2026
беловский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия
беловский район
курская область
беловский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия
Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали торговый центр в Курской области

Хинштейн: ВСУ атаковали торговый центр в Курской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
КУРСК, 5 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал торговый центр в Беловском районе Курской области, в здании выбиты стекла, также повреждены два автомобиля, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"ВСУ атаковали ТЦ в слободе Белой Беловского района. Враг с помощью беспилотника ударил по торговому центру. В результате атаки в здании выбиты стёкла, посечены два легковых автомобиля", - сообщил Хинштейн в своем канале в мессенджере Max.
Он уточнил, что обошлось без пострадавших.
"Противник не оставляет попыток навредить нашей мирной инфраструктуре. Призываю всех к бдительности! Берегите себя!" - добавил глава региона.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Брянской области при атаке дронов ВСУ поврежден автомобиль
Беловский районКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Заголовок открываемого материала