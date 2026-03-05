Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" ударила по скоплению израильских военных на границе - РИА Новости, 05.03.2026
19:16 05.03.2026 (обновлено: 19:23 05.03.2026)
"Хезболла" ударила по скоплению израильских военных на границе
"Хезболла" ударила по скоплению израильских военных на границе - РИА Новости, 05.03.2026
"Хезболла" ударила по скоплению израильских военных на границе
Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетный удар по скоплению живой силы израильской армии на границе. РИА Новости, 05.03.2026
"Хезболла" ударила по скоплению израильских военных на границе

"Хезболла" заявила о ракетном ударе по скоплению израильских военных на границе

Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
БЕЙРУТ, 5 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетный удар по скоплению живой силы израильской армии на границе.
"После наблюдения за скоплением солдат израильского противника на позиции Блат в 16.55 сегодня, в четверг 05.03.2026, бойцы Исламского Сопротивления нанесли по ней удар управляемой ракетой, добившись прямого попадания",- написано в заявлении.
