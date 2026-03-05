https://ria.ru/20260305/khezbolla-2078844077.html
"Хезболла" ударила по скоплению израильских военных на границе
"Хезболла" ударила по скоплению израильских военных на границе - РИА Новости, 05.03.2026
"Хезболла" ударила по скоплению израильских военных на границе
Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетный удар по скоплению живой силы израильской армии на границе. РИА Новости, 05.03.2026
"Хезболла" ударила по скоплению израильских военных на границе
"Хезболла" заявила о ракетном ударе по скоплению израильских военных на границе
БЕЙРУТ, 5 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетный удар по скоплению живой силы израильской армии на границе.
"После наблюдения за скоплением солдат израильского противника на позиции Блат в 16.55 сегодня, в четверг 05.03.2026, бойцы Исламского Сопротивления нанесли по ней удар управляемой ракетой, добившись прямого попадания",- написано в заявлении.