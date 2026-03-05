"Хезболла" ударила по скоплению израильских военных на границе

БЕЙРУТ, 5 мар - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло ракетный удар по скоплению живой силы израильской армии на границе.

"После наблюдения за скоплением солдат израильского противника на позиции Блат в 16.55 сегодня, в четверг 05.03.2026, бойцы Исламского Сопротивления нанесли по ней удар управляемой ракетой, добившись прямого попадания",- написано в заявлении.