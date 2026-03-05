Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" заявила об ударе по комплексу производства ПВО в Израиле - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 05.03.2026 (обновлено: 15:18 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/khezbolla-2078761911.html
"Хезболла" заявила об ударе по комплексу производства ПВО в Израиле
"Хезболла" заявила об ударе по комплексу производства ПВО в Израиле - РИА Новости, 05.03.2026
"Хезболла" заявила об ударе по комплексу производства ПВО в Израиле
Движение "Хезболлах" нанесло удар по военному комплексу производству систем ПВО Израиля "Рафаэль", говорится в заявлении движения. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:07:00+03:00
2026-03-05T15:18:00+03:00
израиль
в мире
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982011553_0:14:855:495_1920x0_80_0_0_03d23e79549b9da0919cc105392c5ee5.jpg
https://ria.ru/20260305/ksir-2078666945.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982011553_129:0:789:495_1920x0_80_0_0_72cb90b7fd55fb02338e042071064013.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
Израиль, В мире, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
"Хезболла" заявила об ударе по комплексу производства ПВО в Израиле

"Хезболла" заявила об ударе по комплексу производства ПВО Израиля "Рафаэль"

© IRNA Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары по израильским базам
 Бойцы ливанского движения Хезболлах нанесли ракетные удары по израильским базам - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© IRNA
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" нанесли ракетные удары по израильским базам. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 5 мар - РИА Новости. Движение "Хезболлах" нанесло удар по военному комплексу производству систем ПВО Израиля "Рафаэль", говорится в заявлении движения.
"Бойцы Исламского Сопротивления в 12.20 дня в четверг, 05 марта 2026 года, нанесли ракетный удар по комплексу военной промышленности компании "Рафаэль" к югу от города Акко", - говорится в заявлении.
Последствия атаки на танкер в Персидском заливе - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
КСИР заявил об атаке на танкер США в Персидском заливе
Вчера, 10:19
 
ИзраильВ миреХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала