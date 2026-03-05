https://ria.ru/20260305/khezbolla-2078761911.html
"Хезболла" заявила об ударе по комплексу производства ПВО в Израиле
"Хезболла" заявила об ударе по комплексу производства ПВО в Израиле - РИА Новости, 05.03.2026
"Хезболла" заявила об ударе по комплексу производства ПВО в Израиле
Движение "Хезболлах" нанесло удар по военному комплексу производству систем ПВО Израиля "Рафаэль", говорится в заявлении движения. РИА Новости, 05.03.2026
"Хезболла" заявила об ударе по комплексу производства ПВО в Израиле
"Хезболла" заявила об ударе по комплексу производства ПВО Израиля "Рафаэль"