В Харькове прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг в Харькове на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:16:00+03:00
харьков
украина
харьковская область
