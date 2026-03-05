Рейтинг@Mail.ru
ПВО Катара сбила 13 ракет и четыре БПЛА, летевших из Ирана
17:18 05.03.2026 (обновлено: 21:14 05.03.2026)
ПВО Катара сбила 13 ракет и четыре БПЛА, летевших из Ирана
ПВО Катара сбила 13 ракет и четыре БПЛА, летевших из Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
ПВО Катара сбила 13 ракет и четыре БПЛА, летевших из Ирана
Силы противовоздушной обороны Катара в четверг с утра сбили 13 баллистических ракет и три беспилотника, летевших из Ирана, одна ракета упала в море, сообщило... РИА Новости, 05.03.2026
катар, в мире, иран, военная операция сша и израиля против ирана
Катар, В мире, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
ПВО Катара сбила 13 ракет и четыре БПЛА, летевших из Ирана

ПВО Катара сбила 13 ракет и 4 БПЛА, летевших из Ирана, одна ракета упала в море

© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте иранского удара в Дохе, Катар
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар. Архивное фото
ДОХА, 5 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Катара в четверг с утра сбили 13 баллистических ракет и три беспилотника, летевших из Ирана, одна ракета упала в море, сообщило министерство обороны страны.
"Государство Катар в четверг с 11:51 по местному времени отражало воздушную атаку с применением 14 баллистических ракет и четырех беспилотников, которые летели из Ирана. Все они были ликвидированы, за исключением одной ракеты, которая упала в территориальные воды Катара, жертв и разрушений нет", — сообщило Минобороны.
Ранее днем власти Катара повысили уровень национальной тревоги из-за сильной ракетной атаки.
Дым на месте авиаудара по центру обслуживания пятого флота США в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
КСИР заявил о 19-й волне операции против целей США и Израиля
КатарВ миреИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
