Россиян, застрявших на круизном лайнере в Катаре, впервые выпустили в город
17:05 05.03.2026
Россиян, застрявших на круизном лайнере в Катаре, впервые выпустили в город
Россиян, застрявших на круизном лайнере в Катаре, впервые выпустили в город
Российских туристов, застрявших на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара, впервые с 28 февраля выпустили в город, рассказала РИА Новости одна из...
катар, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
Катар, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россиян, застрявших на круизном лайнере в Катаре, впервые выпустили в город

РИА Новости: застрявших в Катаре россиян впервые с 28 февраля выпустили в город

© РИА Новости / Юлия ТроицкаяКруизный лайнер в порту Дохи, Катар
Круизный лайнер в порту Дохи, Катар - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Юлия Троицкая
Круизный лайнер в порту Дохи, Катар
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российских туристов, застрявших на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара, впервые с 28 февраля выпустили в город, рассказала РИА Новости одна из российских участниц круиза, туристка из Казани Радмила Ганиева.
"В супермаркет как раз-таки вчера (ходили - ред.). Первый раз, когда с 28 февраля нас, в принципе, выпустили в город. Когда первый раз мы смогли выйти в город, поехать за медикаментами недостающими, поехать в магазины. Кому чего не хватает, потому что у нас уже, правда, все заканчивалось. Потому что никто не рассчитывал на такое большое количество времени нахождения здесь. Поэтому только вчера мы выехали и думали, что выйдем сегодня, но нам уже все закрыли", - заявила туристка.
Ранее посольство РФ в Катаре сообщило в своем Telegram-канале, что прорабатывает с местными властями возможность расселения россиян с застрявшего в порту Дохи круизного лайнера в гостиницах города до того, как они смогут покинуть. Корреспондент РИА Новости пока не смог получить от дипмиссии более подробный комментарий по этому поводу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Побережье острова Маврикий - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Сотни российских туристов застряли на Маврикии
