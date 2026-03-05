https://ria.ru/20260305/katar-2078810403.html
Россиян, застрявших на круизном лайнере в Катаре, впервые выпустили в город
Россиян, застрявших на круизном лайнере в Катаре, впервые выпустили в город - РИА Новости, 05.03.2026
Россиян, застрявших на круизном лайнере в Катаре, впервые выпустили в город
Российских туристов, застрявших на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара, впервые с 28 февраля выпустили в город, рассказала РИА Новости одна из... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:05:00+03:00
2026-03-05T17:05:00+03:00
2026-03-05T17:05:00+03:00
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российских туристов, застрявших на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара, впервые с 28 февраля выпустили в город, рассказала РИА Новости одна из российских участниц круиза, туристка из Казани Радмила Ганиева.
"В супермаркет как раз-таки вчера (ходили - ред.). Первый раз, когда с 28 февраля нас, в принципе, выпустили в город. Когда первый раз мы смогли выйти в город, поехать за медикаментами недостающими, поехать в магазины. Кому чего не хватает, потому что у нас уже, правда, все заканчивалось. Потому что никто не рассчитывал на такое большое количество времени нахождения здесь. Поэтому только вчера мы выехали и думали, что выйдем сегодня, но нам уже все закрыли", - заявила туристка.
Ранее посольство РФ
в Катаре
сообщило в своем Telegram-канале, что прорабатывает с местными властями возможность расселения россиян с застрявшего в порту Дохи
круизного лайнера в гостиницах города до того, как они смогут покинуть. Корреспондент РИА Новости пока не смог получить от дипмиссии более подробный комментарий по этому поводу.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.