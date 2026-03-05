Застрявшие в Катаре россияне выезжают через другие страны

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские туристы, застрявшие в Катаре, выезжают через другие страны, такие как Саудовская Аравия, Турция и Египет, рассказал РИА Новости один из туристов Алексей.
"Многие соотечественники самостоятельно планируют выезд в Саудовскую Аравию с целью дальнейшего вылета оттуда в Стамбул или Каир. (Некоторые - ред.) уже начали оформлять визы", - рассказал Алексей.
Он отметил, что российские туристы, застрявшие в Катаре, создали Telegram-канал для внутренней координации, который уже насчитывает более 180 человек. Он позволяет россиянам оперативнее, чем официальные источники, распространять информацию и принимать действия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.