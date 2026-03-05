Рейтинг@Mail.ru
Застрявшие в Катаре россияне выезжают через другие страны - РИА Новости, 05.03.2026
16:37 05.03.2026
Застрявшие в Катаре россияне выезжают через другие страны
Российские туристы, застрявшие в Катаре, выезжают через другие страны, такие как Саудовская Аравия, Турция и Египет, рассказал РИА Новости один из туристов...
2026-03-05T16:37:00+03:00
2026-03-05T16:37:00+03:00
катар, саудовская аравия, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Катар, Саудовская Аравия, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Застрявшие в Катаре россияне выезжают через другие страны

РИА Новости: застрявшие в Катаре россияне выезжают через Турцию и Египет

Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Доха, Катар. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские туристы, застрявшие в Катаре, выезжают через другие страны, такие как Саудовская Аравия, Турция и Египет, рассказал РИА Новости один из туристов Алексей.
"Многие соотечественники самостоятельно планируют выезд в Саудовскую Аравию с целью дальнейшего вылета оттуда в Стамбул или Каир. (Некоторые - ред.) уже начали оформлять визы", - рассказал Алексей.
Он отметил, что российские туристы, застрявшие в Катаре, создали Telegram-канал для внутренней координации, который уже насчитывает более 180 человек. Он позволяет россиянам оперативнее, чем официальные источники, распространять информацию и принимать действия.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Дубай - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала, как их выселяли из отеля в Дубае
