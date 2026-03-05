Катар сбил два иранских Су-24 за две минуты до удара по базе США, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Два иранских фронтовых бомбардировщика Су-24 были "в двух минутах" от нанесения удара по крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке в Катаре, когда катарские ВВС сбили их, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.