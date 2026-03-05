Рейтинг@Mail.ru
Катар сбил два иранских Су-24 за две минуты до удара по базе США, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/katar-2078758387.html
Катар сбил два иранских Су-24 за две минуты до удара по базе США, пишут СМИ
Катар сбил два иранских Су-24 за две минуты до удара по базе США, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Катар сбил два иранских Су-24 за две минуты до удара по базе США, пишут СМИ
Два иранских фронтовых бомбардировщика Су-24 были "в двух минутах" от нанесения удара по крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке в Катаре, когда РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T14:59:00+03:00
2026-03-05T14:59:00+03:00
в мире
ближний восток
иран
сша
али хаменеи
су-24
f-15se
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077615576_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8053f22eefeffe4792f6e2951cb330a3.jpg
https://ria.ru/20260305/mehr-2078746694.html
https://ria.ru/20260305/rakety-2078740214.html
ближний восток
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077615576_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_e0150c4b326ab6bbbd48d7c37b483b84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, иран, сша, али хаменеи, су-24, f-15se, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, Иран, США, Али Хаменеи, Су-24, F-15SE, Военная операция США и Израиля против Ирана
Катар сбил два иранских Су-24 за две минуты до удара по базе США, пишут СМИ

CNN: иранские Су-24 были в двух минутах от удара по базе США в Катаре

© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте иранского удара в Дохе, Катар
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Два иранских фронтовых бомбардировщика Су-24 были "в двух минутах" от нанесения удара по крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке в Катаре, когда катарские ВВС сбили их, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.
"Иранские бомбардировщики были в минутах от удара по крупнейшей военной базе, где размешены американские подразделения, на Ближнем Востоке, перед тем как катарские самолеты сбили их в их первой боевой воздушной миссии… Иранские самолеты были "в двух минутах" от их целей", - говорится в материале.
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
ПВО Ирана сбили самолет F-15 ВВС США, пишут СМИ
Вчера, 14:34
Речь идет о двух Су-24 "советского времени", которые направлялись в сторону базы Аль-Удейд. На ней размещено около 10 тысяч американских военнослужащих.
На перехват целей были подняты истребители F-15, которые выступили в бой. Сбитые иранские самолеты упали в море, сообщает телеканал.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран назвал цели, по которым запустили новейшие ракеты "Хорремшахр 4"
Вчера, 14:15
 
В миреБлижний ВостокИранСШААли ХаменеиСу-24F-15SEВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала