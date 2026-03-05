Туристка рассказала, что видела военные самолеты над лайнером в Катаре

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские туристы, застрявшие на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара, видели с палубы в четверг военные вертолеты и самолеты, рассказала РИА Новости одна из российских участниц круиза, туристка из Казани Радмила Ганиева.

"Сегодня достаточно активная началась опять история с какими-то хлопками. Просто у нас было достаточно (длительно - ред.) прям затишье. А сегодня прям разлетались военные вертолеты, военные самолеты. Только что прямо над нами произошли взрывы. Мы лежали все на открытой палубе, над нами произошли эти хлопки, взрывы", - рассказала собеседница агентства.