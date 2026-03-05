Рейтинг@Mail.ru
14:56 05.03.2026
Туристка рассказала, что видела военные самолеты над лайнером в Катаре
Туристка рассказала, что видела военные самолеты над лайнером в Катаре
Российские туристы, застрявшие на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара, видели с палубы в четверг военные вертолеты и самолеты, рассказала РИА... РИА Новости, 05.03.2026
катар, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Катар, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Туристка рассказала, что видела военные самолеты над лайнером в Катаре

РИА Новости: туристы видели военные вертолеты и самолеты над лайнером в Катаре

© AP Photo / Rob Harris, FileМужчины сидят на набережной в Дохе, Катар
Мужчины сидят на набережной в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Rob Harris, File
Мужчины сидят на набережной в Дохе, Катар. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские туристы, застрявшие на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара, видели с палубы в четверг военные вертолеты и самолеты, рассказала РИА Новости одна из российских участниц круиза, туристка из Казани Радмила Ганиева.
"Сегодня достаточно активная началась опять история с какими-то хлопками. Просто у нас было достаточно (длительно - ред.) прям затишье. А сегодня прям разлетались военные вертолеты, военные самолеты. Только что прямо над нами произошли взрывы. Мы лежали все на открытой палубе, над нами произошли эти хлопки, взрывы", - рассказала собеседница агентства.
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Украинские туристы, застрявшие в ОАЭ, пожаловались на бездействие МИД
Вчера, 14:34
Ранее посольство РФ в Катаре сообщило в своем Telegram-канале, что прорабатывает с местными властями возможность расселения россиян с застрявшего в порту Дохи круизного лайнера в гостиницах города до того, как они смогут покинуть страну. Корреспондент РИА Новости пока не смог получить от диппредставительства более подробного комментария по этому поводу.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала о резком росте цен на билеты из Дубая
Вчера, 12:26
 
КатарСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
