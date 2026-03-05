https://ria.ru/20260305/katar-2078708841.html
В Катаре отразили ракетную атаку
В Катаре отразили ракетную атаку - РИА Новости, 05.03.2026
В Катаре отразили ракетную атаку
Силы противовоздушной обороны Катара отражают ракетную атаку, сообщило министерство обороны страны. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:36:00+03:00
2026-03-05T12:36:00+03:00
2026-03-05T12:36:00+03:00
в мире
катар
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077397681_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6f46ce480d75ac978544bb73b5fb44c6.jpg
https://ria.ru/20260304/udary-2078565702.html
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077397681_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b54d960f222086f03c0733002e445972.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Катаре отразили ракетную атаку
Минобороны Катара сообщило, что силы ПВО эмирата отражают ракетную атаку