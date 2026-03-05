Рейтинг@Mail.ru
В Катаре отразили ракетную атаку - РИА Новости, 05.03.2026
12:36 05.03.2026
В Катаре отразили ракетную атаку
В Катаре отразили ракетную атаку
Силы противовоздушной обороны Катара отражают ракетную атаку, сообщило министерство обороны страны.
В Катаре отразили ракетную атаку

Минобороны Катара сообщило, что силы ПВО эмирата отражают ракетную атаку

ДОХА, 5 мар - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Катара отражают ракетную атаку, сообщило министерство обороны страны.
"Государство Катар подверглось ракетной атаке, силы ПВО задействованы на ее отражение. Министерство обороны призывает всех подданных, иностранных резидентов и туристов сохранять спокойствие, избегать слухов и полагаться только на официальные источники информации", - отмечается в сообщении министерства.
Вид на набережную Корниш в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Премьер Катара потребовал от Ирана прекратить удары по региону
4 марта, 19:03
 
