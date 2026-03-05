https://ria.ru/20260305/katar-2078697266.html
В Дохе прогремели взрывы
Звуки сильных взрывов раздались в столице Катара Дохе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2026
