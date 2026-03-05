Катар эвакуирует жителей, проживающих рядом с посольством США

ДОХА, 5 мар – РИА Новости. Власти Катара эвакуируют жителей, проживающих рядом с посольством США, в рамках мер предосторожности, им выделено альтернативное жилье, сообщило катарское министерство внутренних дел.

"Компетентные органы проводят эвакуацию жителей, проживающих рядом с американским посольством, в рамках временных мер предосторожности. Им было предоставлено альтернативное жилье", - говорится в заявлении министерства.