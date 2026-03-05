https://ria.ru/20260305/katar-2078632228.html
Катар эвакуирует жителей, проживающих рядом с посольством США
Катар эвакуирует жителей, проживающих рядом с посольством США - РИА Новости, 05.03.2026
Катар эвакуирует жителей, проживающих рядом с посольством США
Власти Катара эвакуируют жителей, проживающих рядом с посольством США, в рамках мер предосторожности, им выделено альтернативное жилье, сообщило катарское...
в мире
катар
сша
военная операция сша и израиля против ирана
Катар эвакуирует жителей, проживающих рядом с посольством США
В Катаре эвакуируют жителей, проживающих рядом с посольством США