Рейтинг@Mail.ru
Катар эвакуирует жителей, проживающих рядом с посольством США - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:03 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/katar-2078632228.html
Катар эвакуирует жителей, проживающих рядом с посольством США
Катар эвакуирует жителей, проживающих рядом с посольством США - РИА Новости, 05.03.2026
Катар эвакуирует жителей, проживающих рядом с посольством США
Власти Катара эвакуируют жителей, проживающих рядом с посольством США, в рамках мер предосторожности, им выделено альтернативное жилье, сообщило катарское... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T04:03:00+03:00
2026-03-05T04:03:00+03:00
в мире
катар
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149581/86/1495818654_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dc5bdd688eba0e4a9a59939c90946959.jpg
https://ria.ru/20260305/katar-2078622832.html
катар
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149581/86/1495818654_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_bdc1a82bbeaf7fb769c07bedb3210acf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, катар, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Катар эвакуирует жителей, проживающих рядом с посольством США

В Катаре эвакуируют жителей, проживающих рядом с посольством США

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкВид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар
Вид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в медиабанк
Вид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 5 мар – РИА Новости. Власти Катара эвакуируют жителей, проживающих рядом с посольством США, в рамках мер предосторожности, им выделено альтернативное жилье, сообщило катарское министерство внутренних дел.
"Компетентные органы проводят эвакуацию жителей, проживающих рядом с американским посольством, в рамках временных мер предосторожности. Им было предоставлено альтернативное жилье", - говорится в заявлении министерства.
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Российские туристы стали свидетелями пролета ракеты над аэропортом Катара
Вчера, 01:49
 
В миреКатарСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала