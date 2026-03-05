Рейтинг@Mail.ru
Российские туристы стали свидетелями пролета ракеты над аэропортом Катара - РИА Новости, 05.03.2026
01:49 05.03.2026
Российские туристы стали свидетелями пролета ракеты над аэропортом Катара
Российские туристы стали свидетелями пролета ракеты над аэропортом Катара - РИА Новости, 05.03.2026
Российские туристы стали свидетелями пролета ракеты над аэропортом Катара
Российские туристы стали свидетелями пролета ракеты над аэропортом Катара, пока ждали автобус, рассказал РИА Новости один из туристов Алексей. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T01:49:00+03:00
2026-03-05T01:49:00+03:00
иран
катар
доха
qatar airways
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
иран
катар
доха
иран, катар, доха, qatar airways, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Иран, Катар, Доха, Qatar Airways, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Российские туристы стали свидетелями пролета ракеты над аэропортом Катара

РИА Новости: туристы из России наблюдали пролет ракеты над аэропортом Катара

© REUTERS / Mohammed SalemДым на месте иранского удара в Дохе, Катар
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские туристы стали свидетелями пролета ракеты над аэропортом Катара, пока ждали автобус, рассказал РИА Новости один из туристов Алексей.
Мужчина поделился, что является транзитным пассажиром и должен был 28 февраля вылететь из Дохи в Москву рейсом авиакомпании Qatar Airways. По его словам, самолет улетел и через час вернулся в аэропорт вылета. А через полтора часа Алексея и других пассажиров направили за получением ваучеров на заселение в отель.
"Пока ждали автобус (из аэропорта в отель - ред.), на улице прямо над нами пролетела ракета Ирана, которую сбила система ПВО. Нас всех увели в укрытие в аэропорт", - рассказал Алексей.
Он добавил, что по приезде в отель достаточно оперативно было организовано расселение туристов.
"Первая ночь была напряженной, потому что была массированная атака на Катар и долгая работа ПВО. Небо было озарено ярким оранжевым цветом", - отметил турист.
По его словам, впоследствии подобных массированных атак на Доху больше не было, однако обстановка не стала менее напряженной.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
ИранКатарДохаQatar AirwaysВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
