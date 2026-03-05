Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар. Архивное фото

Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар

© REUTERS / Mohammed Salem Дым на месте иранского удара в Дохе, Катар

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские туристы стали свидетелями пролета ракеты над аэропортом Катара, пока ждали автобус, рассказал РИА Новости один из туристов Алексей.

Мужчина поделился, что является транзитным пассажиром и должен был 28 февраля вылететь из Дохи Москву рейсом авиакомпании Qatar Airways . По его словам, самолет улетел и через час вернулся в аэропорт вылета. А через полтора часа Алексея и других пассажиров направили за получением ваучеров на заселение в отель.

"Пока ждали автобус (из аэропорта в отель - ред.), на улице прямо над нами пролетела ракета Ирана , которую сбила система ПВО. Нас всех увели в укрытие в аэропорт", - рассказал Алексей.

Он добавил, что по приезде в отель достаточно оперативно было организовано расселение туристов.

"Первая ночь была напряженной, потому что была массированная атака на Катар и долгая работа ПВО. Небо было озарено ярким оранжевым цветом", - отметил турист.

По его словам, впоследствии подобных массированных атак на Доху больше не было, однако обстановка не стала менее напряженной.