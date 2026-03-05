МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Российские туристы стали свидетелями пролета ракеты над аэропортом Катара, пока ждали автобус, рассказал РИА Новости один из туристов Алексей.
Мужчина поделился, что является транзитным пассажиром и должен был 28 февраля вылететь из Дохи в Москву рейсом авиакомпании Qatar Airways. По его словам, самолет улетел и через час вернулся в аэропорт вылета. А через полтора часа Алексея и других пассажиров направили за получением ваучеров на заселение в отель.
"Пока ждали автобус (из аэропорта в отель - ред.), на улице прямо над нами пролетела ракета Ирана, которую сбила система ПВО. Нас всех увели в укрытие в аэропорт", - рассказал Алексей.
Он добавил, что по приезде в отель достаточно оперативно было организовано расселение туристов.
"Первая ночь была напряженной, потому что была массированная атака на Катар и долгая работа ПВО. Небо было озарено ярким оранжевым цветом", - отметил турист.
По его словам, впоследствии подобных массированных атак на Доху больше не было, однако обстановка не стала менее напряженной.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
