06:37 05.03.2026 (обновлено: 07:05 05.03.2026)
Российский посол заявил о попытке Канады продвигать милитаризацию Арктики
Попытки Канады продвигать в рамках НАТО милитаризацию Арктики подрывают безопасность самой Оттавы, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. РИА Новости, 05.03.2026
канада, арктика, россия, нато, в мире, оттава, олег степанов, анита ананд
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Попытки Канады продвигать в рамках НАТО милитаризацию Арктики подрывают безопасность самой Оттавы, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
Ранее министр иностранных дел Канады Анита Ананд заявила, что НАТО должно сосредоточить свое внимание на Арктическом регионе, и назвала российское присутствие там одной из региональных угроз.
"Вызывают сожаление попытки официальной Оттавы продвигать в рамках НАТО повестку милитаризации северных широт. Подобный курс не имеет конструктивного содержания и подрывает, прежде всего, безопасность самой Канады", - заявил посол.
Степанов добавил, что, как показала история международных отношений, любое одностороннее усиление военной активности вызывает ответные шаги.
"В Оттаве должны отдавать себе в этом отчёт", - сказал он.
Посол добавил, что Россия не стремится к конфронтации с НАТО и никогда не воспринимала Канаду как противника.
"Мы не ищем конфронтации с НАТО и никогда не воспринимали Канаду как противника. Попытки кабинета (премьер-министра Канады Марка - ред.) Карни смотреть на нас через оптику противостояния попросту иррациональны", - заявил он.
