Россия не стремится к конфронтации с НАТО, заявил посол в Канаде
Россия не стремится к конфронтации с НАТО и никогда не воспринимала Канаду как противника, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T06:35:00+03:00
россия
нато
канада
в мире
олег степанов
