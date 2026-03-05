Рейтинг@Mail.ru
Россия не стремится к конфронтации с НАТО, заявил посол в Канаде
06:35 05.03.2026 (обновлено: 07:13 05.03.2026)
Россия не стремится к конфронтации с НАТО, заявил посол в Канаде
Россия не стремится к конфронтации с НАТО, заявил посол в Канаде - РИА Новости, 05.03.2026
Россия не стремится к конфронтации с НАТО, заявил посол в Канаде
Россия не стремится к конфронтации с НАТО и никогда не воспринимала Канаду как противника, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. РИА Новости, 05.03.2026
2026
россия, нато, канада, в мире, олег степанов
Россия, НАТО, Канада, В мире, Олег Степанов
Россия не стремится к конфронтации с НАТО, заявил посол в Канаде

Посол: Россия никогда не воспринимала Канаду как противника

ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Россия не стремится к конфронтации с НАТО и никогда не воспринимала Канаду как противника, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
Посол добавил, что Россия не стремится к конфронтации с НАТО и никогда не воспринимала Канаду как противника.
"Мы не ищем конфронтации с НАТО и никогда не воспринимали Канаду как противника. Попытки кабинета (премьер-министра Канады Марка - ред.) Карни смотреть на нас через оптику противостояния попросту иррациональны", - заявил он.
