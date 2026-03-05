Каллас заявила о готовности ЕС возглавить реформу международной системы

БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Сдвиг во внешней политике США уже потряс трансатлантические отношения до основания, ЕС готов возглавить усилия по трансформации многосторонней системы, заявила в ходе выступления в Цюрихе глава Евродипломатии Кая Каллас.