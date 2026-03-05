Рейтинг@Mail.ru
Каллас заявила о готовности ЕС возглавить реформу международной системы - РИА Новости, 05.03.2026
21:40 05.03.2026
Каллас заявила о готовности ЕС возглавить реформу международной системы
Каллас заявила о готовности ЕС возглавить реформу международной системы
Сдвиг во внешней политике США уже потряс трансатлантические отношения до основания, ЕС готов возглавить усилия по трансформации многосторонней системы, заявила... РИА Новости, 05.03.2026
Каллас заявила о готовности ЕС возглавить реформу международной системы

Каллас: ЕС готов возглавить реформу устава ООН и международной системы

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Сдвиг во внешней политике США уже потряс трансатлантические отношения до основания, ЕС готов возглавить усилия по трансформации многосторонней системы, заявила в ходе выступления в Цюрихе глава Евродипломатии Кая Каллас.
"ЕС готов возглавить усилия по трансформации многосторонней системы, потому что мы убеждены, что адаптация позволит нам достичь той стабильности, к которой мы стремимся… Возьмём, например, международное право. Устав ООН является прекрасной основой, но он был написан в аналоговую эпоху. Нам необходима международная правовая база для цифровой эпохи, где наши права в цифровом пространстве также будут защищены", - сказала она.
Каллас добавила, что также необходимо переосмыслить правила управления морским пространством, поскольку морское дно покрыто кабелями, по которым передаются данные по всему миру — от киберпространства до космоса, от искусственного интеллекта до Арктики.
Ранее генсек ООН Антонию Гуттереш предупредил, что организация на грани финансового коллапса из-за нехватки средств. Организация переживает кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе США, являющихся крупнейшим неплательщиком с долгом свыше 3 миллиардов долларов.
Каллас оценила сдвиг во внешней политике США
Каллас оценила сдвиг во внешней политике США
