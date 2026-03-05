Каллас заявила о готовности ЕС возглавить реформу международной системы

БРЮССЕЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Сдвиг во внешней политике США уже потряс трансатлантические отношения до основания, ЕС готов возглавить усилия по трансформации многосторонней системы, заявила в ходе выступления в Цюрихе глава Евродипломатии Кая Каллас.
"ЕС готов возглавить усилия по трансформации многосторонней системы, потому что мы убеждены, что адаптация позволит нам достичь той стабильности, к которой мы стремимся… Возьмём, например, международное право. Устав ООН является прекрасной основой, но он был написан в аналоговую эпоху. Нам необходима международная правовая база для цифровой эпохи, где наши права в цифровом пространстве также будут защищены", - сказала она.
Ранее генсек ООН Антонию Гуттереш предупредил, что организация на грани финансового коллапса из-за нехватки средств. Организация переживает кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе США, являющихся крупнейшим неплательщиком с долгом свыше 3 миллиардов долларов.
