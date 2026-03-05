https://ria.ru/20260305/izrail-2078877933.html
ЦАХАЛ зафиксировала еще один запуск ракет из Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала еще один запуск ракет из Ирана по еврейскому государству, системы ПВО работают над устранением угрозы, сообщила... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T23:46:00+03:00
2026-03-05T23:46:00+03:00
2026-03-05T23:50:00+03:00
Армия Израиля сообщила, что зафиксировала еще один запуск ракет из Ирана