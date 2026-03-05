Рейтинг@Mail.ru
Израиль уничтожил 80 процентов систем ПВО Ирана, заявили в Генштабе
22:21 05.03.2026 (обновлено: 22:24 05.03.2026)
Израиль уничтожил 80 процентов систем ПВО Ирана, заявили в Генштабе
Израиль уничтожил 80% иранских систем ПВО и более 60% пусковых установок баллистических ракет, утверждает глава генерального штаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) РИА Новости, 05.03.2026
израиль, в мире, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
Израиль, В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильский военный
Израильский военный. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Израиль уничтожил 80% иранских систем ПВО и более 60% пусковых установок баллистических ракет, утверждает глава генерального штаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир.
"ВВС Израиля нанесли 2500 ударов и сбросили более 6000 боеприпасов. Мы нейтрализовали и уничтожили 80% иранских систем ПВО и более 60% пусковых установок баллистических ракет", - говорится в заявлении Замира, которое цитирует газета Times of Israel.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
ИзраильВ миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
