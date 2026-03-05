https://ria.ru/20260305/izrail-2078869121.html
Израиль заявил, что переходит к следующему этапу операции против Ирана
Израиль заявил, что переходит к следующему этапу операции против Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
Израиль заявил, что переходит к следующему этапу операции против Ирана
Израиль переходит к следующему этапу кампании против Ирана, заявил глава генерального штаба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T22:18:00+03:00
2026-03-05T22:18:00+03:00
2026-03-05T22:25:00+03:00
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_fc3a20e3af5afb848385430c2fe6a492.jpg
https://ria.ru/20260305/izrail-2078869329.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_c5904e375400f1f5e233c7c6f5615385.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана, сша
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, США
Израиль заявил, что переходит к следующему этапу операции против Ирана
ЦАХАЛ объявил о переходе к следующему этапу кампании против Ирана