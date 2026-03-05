Рейтинг@Mail.ru
Израиль пытается утвердить свое господство в регионе, считает эксперт - РИА Новости, 05.03.2026
17:55 05.03.2026
Израиль пытается утвердить свое господство в регионе, считает эксперт
Израиль пытается утвердить свое господство в регионе, считает эксперт - РИА Новости, 05.03.2026
Израиль пытается утвердить свое господство в регионе, считает эксперт
Израиль, нанося удары по Ирану, пытается утвердить региональное господство, этот сигнал в первую очередь адресован Палестине, в отношении которой его планы... РИА Новости, 05.03.2026
в мире, израиль, иран, палестина, даниэль леви, международный дискуссионный клуб "валдай", военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Иран, Палестина, Даниэль Леви, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль пытается утвердить свое господство в регионе, считает эксперт

Глава USMEP Леви: Израиль ударами по Ирану пытается утвердить свое господство

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Израиль, нанося удары по Ирану, пытается утвердить региональное господство, этот сигнал в первую очередь адресован Палестине, в отношении которой его планы разоблачены, считает президент проекта U.S./Middle East Project (USMEP) Даниэль Леви.
"Цель (Израиля - ред.) такова: сокрушение Ирана как способ утвердить свое региональное господство. Какое послание хочет послать Израиль и какого результата хочет добиться Израиль, так это того, чтобы ни одна страна в мире не смогла делать что-то, кроме как подчиняться. И этот проект относится прежде всего к палестинцам", - сказал Леви на площадке Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По словам эксперта, тот факт, что эскалация на Ближнем Востоке произошла именно сейчас, не случаен, поскольку замыслы Израиля в отношении Палестины разоблачены, они касаются "выселения и искоренения".
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Израиль начал вторую фазу атак на Иран, пишут СМИ
