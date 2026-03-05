Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля заявила о ликвидации ячейки "Хезболлах" на юге Ливана
13:27 05.03.2026 (обновлено: 15:27 05.03.2026)
Армия Израиля заявила о ликвидации ячейки "Хезболлах" на юге Ливана
Армия Израиля заявила о ликвидации ячейки "Хезболлах" на юге Ливана - РИА Новости, 05.03.2026
Армия Израиля заявила о ликвидации ячейки "Хезболлах" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала ячейку шиитского движения "Хезболлах", действующую в командном центре движения на юге Ливана, сообщила в четверг... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
ливан
израиль
бейрут
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
2026
Новости
Армия Израиля заявила о ликвидации ячейки "Хезболлах" на юге Ливана

ЦАХАЛ заявил о ликвидации ячейки "Хезболлы" в командном центре в Ливане

© AP Photo / Hussein MallaАрмия обороны Израиля нанесла удар по складу оружия ливанского движения "Хезболла" в районе Дахие
Армия обороны Израиля нанесла удар по складу оружия ливанского движения Хезболла в районе Дахие - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Армия обороны Израиля нанесла удар по складу оружия ливанского движения "Хезболла" в районе Дахие. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала ячейку шиитского движения "Хезболлах", действующую в командном центре движения на юге Ливана, сообщила в четверг пресс-служба армии.
"Войска ЦАХАЛ обнаружили нескольких террористов "Хезболлах", которые проникли в здание, используемое организацией в качестве командного центра на юге Ливана. После чего израильские ВВС нанесли по ним удар и уничтожили их ", - говорится в сообщении.
В ночь на понедельник Израиль заявил о пуске шести ракет с территории Ливана движением "Хезболлах", в ответ израильская авиация начала наносить массированные удары по организации в разных районах страны, включая Бейрут. В понедельник правительство Ливана запретило любую военную деятельность "Хезболлах". Руководство движения обвинило власти в нежелании сопротивляться "израильской агрессии".
В миреЛиванИзраильБейрутХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
