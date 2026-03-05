https://ria.ru/20260305/izrail-2078769090.html
Армия Израиля заявила о ликвидации ячейки "Хезболлах" на юге Ливана
Армия Израиля заявила о ликвидации ячейки "Хезболлах" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала ячейку шиитского движения "Хезболлах", действующую в командном центре движения на юге Ливана, сообщила в четверг... РИА Новости, 05.03.2026
Армия Израиля заявила о ликвидации ячейки "Хезболлах" на юге Ливана
