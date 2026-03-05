Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, сколько Израиль планирует продолжать удары по Ирану - РИА Новости, 05.03.2026
15:07 05.03.2026
СМИ раскрыли, сколько Израиль планирует продолжать удары по Ирану
СМИ раскрыли, сколько Израиль планирует продолжать удары по Ирану - РИА Новости, 05.03.2026
СМИ раскрыли, сколько Израиль планирует продолжать удары по Ирану
Израильские военные планируют продолжать наносить удары по иранским целям еще как минимум одну-две недели, сообщила газета Times of Israel. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:07:00+03:00
2026-03-05T15:07:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
РИА Новости
Новости
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ раскрыли, сколько Израиль планирует продолжать удары по Ирану

Times of Israel: Израиль планирует продолжать удары по Ирану еще 1-2 недели

© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар - РИА Новости. Израильские военные планируют продолжать наносить удары по иранским целям еще как минимум одну-две недели, сообщила газета Times of Israel.
"Израильские военные планируют проводить операцию против Ирана еще как минимум одну-две недели, в ходе которых они намерены нанести удары по тысячам дополнительных целей иранского режима", - говорится в публикации.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Иран обвинил Израиль в запуске беспилотников в Азербайджан
Вчера, 14:33
Газета уточнила, что одна из целей Израиля в данном военном конфликте - систематическое ослабление иранского режима и его военного потенциала.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с начала эскалации конфликта с Ираном в феврале нанесла по территории страны удары с применением более 5 тысяч боеприпасов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
ЦАХАЛ обвинила Иран в использовании ракет с кассетными боеголовками
Вчера, 13:14
 
В миреИранИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
