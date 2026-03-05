СМИ раскрыли, сколько Израиль планирует продолжать удары по Ирану

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар - РИА Новости. Израильские военные планируют продолжать наносить удары по иранским целям еще как минимум одну-две недели, сообщила газета Times of Israel.
"Израильские военные планируют проводить операцию против Ирана еще как минимум одну-две недели, в ходе которых они намерены нанести удары по тысячам дополнительных целей иранского режима", - говорится в публикации.
Газета уточнила, что одна из целей Израиля в данном военном конфликте - систематическое ослабление иранского режима и его военного потенциала.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что с начала эскалации конфликта с Ираном в феврале нанесла по территории страны удары с применением более 5 тысяч боеприпасов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.