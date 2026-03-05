Израиль учитывает озабоченности России по АЭС "Бушер", заявил посол

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Израиль принимает во внимание озабоченности России в отношении АЭС "Бушер" в связи с военными действиями в Иране, заявил журналистам израильский посол в РФ Одед Йосеф.

"Израиль ведет себя ответственно, поэтому, конечно, мы принимаем во внимание этот аспект. Мы общались с российскими коллегами по этому вопросу. Цель наших атак - это военная машина иранского режима", - сказал посол.