Израиль учитывает озабоченности России по АЭС "Бушер", заявил посол
Израиль учитывает озабоченности России по АЭС "Бушер", заявил посол
Израиль принимает во внимание озабоченности России в отношении АЭС "Бушер" в связи с военными действиями в Иране, заявил журналистам израильский посол в РФ Одед РИА Новости, 05.03.2026
Израиль учитывает озабоченности России по АЭС "Бушер", заявил посол
Посол Йосеф: Израиль принимает во внимание озабоченности России по АЭС "Бушер"