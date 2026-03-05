Рейтинг@Mail.ru
Израиль учитывает озабоченности России по АЭС "Бушер", заявил посол - РИА Новости, 05.03.2026
12:38 05.03.2026
Израиль учитывает озабоченности России по АЭС "Бушер", заявил посол
Израиль учитывает озабоченности России по АЭС "Бушер", заявил посол - РИА Новости, 05.03.2026
Израиль учитывает озабоченности России по АЭС "Бушер", заявил посол
Израиль принимает во внимание озабоченности России в отношении АЭС "Бушер" в связи с военными действиями в Иране, заявил журналистам израильский посол в РФ Одед РИА Новости, 05.03.2026
в мире
россия
израиль
иран
бушерская аэс
военная операция сша и израиля против ирана
россия
израиль
иран
в мире, россия, израиль, иран, бушерская аэс, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Израиль, Иран, Бушерская АЭС, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль учитывает озабоченности России по АЭС "Бушер", заявил посол

Посол Йосеф: Израиль принимает во внимание озабоченности России по АЭС "Бушер"

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Израиль принимает во внимание озабоченности России в отношении АЭС "Бушер" в связи с военными действиями в Иране, заявил журналистам израильский посол в РФ Одед Йосеф.
"Израиль ведет себя ответственно, поэтому, конечно, мы принимаем во внимание этот аспект. Мы общались с российскими коллегами по этому вопросу. Цель наших атак - это военная машина иранского режима", - сказал посол.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Последствия повреждения АЭС "Бушер" будут катастрофическими, заявил Ульянов
4 марта, 18:51
 
