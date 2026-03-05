Рейтинг@Mail.ru
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
04:23 05.03.2026
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, над городом были слышны взрывы, предположительно, от работы... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
израиль
западный берег реки иордан
военная операция сша и израиля против ирана
тель-авив
израиль
западный берег реки иордан
тель-авив
2026
Новости
в мире, израиль, западный берег реки иордан, военная операция сша и израиля против ирана, тель-авив
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тель-Авив
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги

В Тель-Авиве после ракетной атаки прозвучали сирены воздушной тревоги

Работа ПВО в Тель-Авиве
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Tomer Neuberg
Работа ПВО в Тель-Авиве. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, над городом были слышны взрывы, предположительно, от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
За последний час сигнал тревоги срабатывал два раза в центральной части Израиля.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован на значительной части территории центрального Израиля, а также на Западном берегу реки Иордан.
Данных о падениях ракет или пострадавших не поступало.
В миреИзраильЗападный берег реки ИорданВоенная операция США и Израиля против ИранаТель-Авив
 
 
Заголовок открываемого материала