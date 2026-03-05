https://ria.ru/20260305/izrail-2078633571.html
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после очередной ракетной атаки со стороны Ирана, над городом были слышны взрывы, предположительно, от работы... РИА Новости, 05.03.2026
В Тель-Авиве после ракетной атаки прозвучали сирены воздушной тревоги