Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в Ливане, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:02 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/izrail-2078632060.html
Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в Ливане, пишут СМИ
Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в Ливане, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в Ливане, пишут СМИ
Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев Аль-Бадави на севере Ливана, сообщил телеканал Al Arabiya. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T04:02:00+03:00
2026-03-05T04:02:00+03:00
в мире
израиль
ливан
сша
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975194538_0:335:960:875_1920x0_80_0_0_c856f0933bb1a49edfb3f04cb835b5c9.jpg
https://ria.ru/20260304/izrail-2078612390.html
https://ria.ru/20260305/livan-2078626052.html
израиль
ливан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975194538_0:245:960:965_1920x0_80_0_0_fbf7d45ff36f5246744d33a7d9f9767a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, сша, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, США, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в Ливане, пишут СМИ

Al Arabiya: Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев Аль-Бадави в Ливане

© РИА НовостиДым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля
Дым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости
Дым в пригороде города Бейрут после обстрела со стороны Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 5 мар – РИА Новости. Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев Аль-Бадави на севере Ливана, сообщил телеканал Al Arabiya.
"Израиль нанес авиаудар по лагерю Аль-Бадави на севере Ливана", - говорится в сообщении телеканала.
Наим Кассем - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Израиль заранее планировал нападение на Ливан, заявили в "Хезболле"
4 марта, 23:47
По информации телеканала Al Jadeed, удар пришелся по квартире на территории лагеря.
"Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля в ночь на понедельник на фоне эскалации конфликта в регионе и интенсивных ударов Израиля и США по Ирану. Израильская армия в ответ усилила интенсивность ударов по Ливану, атаковав южный пригород Бейрута, а также восточные и южные регионы страны.
Участники ливанского движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Израиль отступил после столкновений на юге Ливана, заявили в "Хезболле"
Вчера, 02:39
 
В миреИзраильЛиванСШАХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала