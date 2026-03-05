https://ria.ru/20260305/izrail-2078632060.html
Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в Ливане, пишут СМИ
Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в Ливане, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2026
Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в Ливане, пишут СМИ
Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев Аль-Бадави на севере Ливана, сообщил телеканал Al Arabiya. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T04:02:00+03:00
2026-03-05T04:02:00+03:00
2026-03-05T04:02:00+03:00
в мире
израиль
ливан
сша
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975194538_0:335:960:875_1920x0_80_0_0_c856f0933bb1a49edfb3f04cb835b5c9.jpg
https://ria.ru/20260304/izrail-2078612390.html
https://ria.ru/20260305/livan-2078626052.html
израиль
ливан
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975194538_0:245:960:965_1920x0_80_0_0_fbf7d45ff36f5246744d33a7d9f9767a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, сша, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Ливан, США, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в Ливане, пишут СМИ
Al Arabiya: Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев Аль-Бадави в Ливане