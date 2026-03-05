https://ria.ru/20260305/izrail-2078623919.html
Израиль ударил по 300 системам ПВО Ирана, пишут СМИ
Израиль ударил в общей сложности по около 300 системам ПВО Ирана с начала операции против страны, сообщает портал Ynet со ссылкой на заявление Армии обороны... РИА Новости, 05.03.2026
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
армия обороны израиля (цахал)
израиль
иран
Новости
ru-RU
В мире, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
