Тимур Иванов заявил, что хочет уйти на СВО и защитить Родину

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил, что хочет воспользоваться правом уйти на СВО и защитить Родину, а также отстоять свое имя, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда Москвы.

Суд сегодня отклонил иск Иванова к московскому военкомату, куда он обратился с просьбой об отправке на СВО. Минобороны, с которым он должен для этого заключить контракт, привлечено в качестве соответчика. Представитель военкомата в суде в понедельник сообщил, что направил Иванову в СИЗО уведомление об отказе в его просьбе.

"Мне на сегодняшний день не дают даже права защитить свою Родину, чтобы отстоять своё имя... не дают исполнить свои права для того, чтоб защитить Родину и искупить кровью, при необходимости и погибнуть на СВО, о чем я осознанно заявляю", - сказал Иванов по видео-конференц-связи.

В Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы в сообщении о решении суда по иску Иванова отмечается, что "возможность искупить свою вину перед Родиной и обществом путем заключения контракта для прохождения службы на СВО - это привилегия, а не индульгенция".

Адвокат Денис Балуев представил письмо со штампом, согласно которому обращение Иванова было получено военкоматом 13 ноября. Представитель ответчика настаивал, что направил ответ вовремя, однако на штампе его письма с ответом была указана дата 24 декабря – прошло более 30 положенных по закону дней. Иванов заявил суду, что ничего от военкомата не получал.