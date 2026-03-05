https://ria.ru/20260305/ivanov-2078762147.html
Тимур Иванов заявил, что хочет уйти на СВО и защитить Родину
Тимур Иванов заявил, что хочет уйти на СВО и защитить Родину - РИА Новости, 05.03.2026
Тимур Иванов заявил, что хочет уйти на СВО и защитить Родину
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил, что хочет воспользоваться правом уйти на СВО и защитить Родину, а также отстоять свое имя, передает... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:08:00+03:00
2026-03-05T10:08:00+03:00
2026-03-05T15:08:00+03:00
москва
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24de1858a82bbaae91b9398515869572.jpg
https://ria.ru/20260303/sud-2078130476.html
https://ria.ru/20260305/ivanov-2078679131.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b8fc7f5e5ad0ca910ed0ebf9077cf3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Москва, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Тимур Иванов заявил, что хочет уйти на СВО и защитить Родину
Тимур Иванов заявил, что хочет защитить Родину и отстоять свое имя
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил, что хочет воспользоваться правом уйти на СВО и защитить Родину, а также отстоять свое имя, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда Москвы.
Суд сегодня отклонил иск Иванова
к московскому военкомату, куда он обратился с просьбой об отправке на СВО. Минобороны, с которым он должен для этого заключить контракт, привлечено в качестве соответчика. Представитель военкомата в суде в понедельник сообщил, что направил Иванову в СИЗО уведомление об отказе в его просьбе.
"Мне на сегодняшний день не дают даже права защитить свою Родину, чтобы отстоять своё имя... не дают исполнить свои права для того, чтоб защитить Родину и искупить кровью, при необходимости и погибнуть на СВО, о чем я осознанно заявляю", - сказал Иванов по видео-конференц-связи.
В Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы
в сообщении о решении суда по иску Иванова отмечается, что "возможность искупить свою вину перед Родиной и обществом путем заключения контракта для прохождения службы на СВО - это привилегия, а не индульгенция".
Адвокат Денис Балуев представил письмо со штампом, согласно которому обращение Иванова было получено военкоматом 13 ноября. Представитель ответчика настаивал, что направил ответ вовремя, однако на штампе его письма с ответом была указана дата 24 декабря – прошло более 30 положенных по закону дней. Иванов заявил суду, что ничего от военкомата не получал.
Иванова, уже осужденного на 13 лет по делу о растрате, обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.