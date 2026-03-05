Рейтинг@Mail.ru
Тимур Иванов заявил, что хочет уйти на СВО и защитить Родину - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 05.03.2026 (обновлено: 15:08 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/ivanov-2078762147.html
Тимур Иванов заявил, что хочет уйти на СВО и защитить Родину
Тимур Иванов заявил, что хочет уйти на СВО и защитить Родину - РИА Новости, 05.03.2026
Тимур Иванов заявил, что хочет уйти на СВО и защитить Родину
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил, что хочет воспользоваться правом уйти на СВО и защитить Родину, а также отстоять свое имя, передает... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T10:08:00+03:00
2026-03-05T15:08:00+03:00
москва
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24de1858a82bbaae91b9398515869572.jpg
https://ria.ru/20260303/sud-2078130476.html
https://ria.ru/20260305/ivanov-2078679131.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b8fc7f5e5ad0ca910ed0ebf9077cf3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Москва, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Тимур Иванов заявил, что хочет уйти на СВО и защитить Родину

Тимур Иванов заявил, что хочет защитить Родину и отстоять свое имя

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил, что хочет воспользоваться правом уйти на СВО и защитить Родину, а также отстоять свое имя, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда Москвы.
Суд сегодня отклонил иск Иванова к московскому военкомату, куда он обратился с просьбой об отправке на СВО. Минобороны, с которым он должен для этого заключить контракт, привлечено в качестве соответчика. Представитель военкомата в суде в понедельник сообщил, что направил Иванову в СИЗО уведомление об отказе в его просьбе.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Суд обозначил Тимуру Иванову крайний срок ознакомления с делом
3 марта, 11:21
"Мне на сегодняшний день не дают даже права защитить свою Родину, чтобы отстоять своё имя... не дают исполнить свои права для того, чтоб защитить Родину и искупить кровью, при необходимости и погибнуть на СВО, о чем я осознанно заявляю", - сказал Иванов по видео-конференц-связи.
В Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы в сообщении о решении суда по иску Иванова отмечается, что "возможность искупить свою вину перед Родиной и обществом путем заключения контракта для прохождения службы на СВО - это привилегия, а не индульгенция".
Адвокат Денис Балуев представил письмо со штампом, согласно которому обращение Иванова было получено военкоматом 13 ноября. Представитель ответчика настаивал, что направил ответ вовремя, однако на штампе его письма с ответом была указана дата 24 декабря – прошло более 30 положенных по закону дней. Иванов заявил суду, что ничего от военкомата не получал.
Иванова, уже осужденного на 13 лет по делу о растрате, обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает.
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Тимур Иванов заявил, что не получил отказа в отправке на СВО
Вчера, 11:06
 
МоскваТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала