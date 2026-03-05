https://ria.ru/20260305/ivanov-2078693323.html
Суд отказал Тимуру Иванову в иске к военкомату
Мещанский суд Москвы отклонил иск экс-замминистра обороны Тимура Иванова к военкомату из-за ситуации с отправкой на СВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:50:00+03:00
2026-03-05T11:50:00+03:00
2026-03-05T15:25:00+03:00
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24de1858a82bbaae91b9398515869572.jpg
https://ria.ru/20260211/ivanov-2073704741.html
https://ria.ru/20260302/ivanov-2077947128.html
тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия, московский городской суд
Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия, Московский городской суд
Суд отказал Тимуру Иванову в иске к военкомату по ситуации с отправкой на СВО
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отклонил иск экс-замминистра обороны Тимура Иванова к военкомату из-за ситуации с отправкой на СВО, передает корреспондент РИА Новости.
«
"В удовлетворении исковых требований Иванова отказать", — огласила решение судья.
Иванов
в конце октября направил в военный комиссариат обращение, в котором призвал отпустить его на фронт. Не получив ответа, он подал иск, посчитав бездействие военных незаконным. Второго марта в Мещанском суде сообщили, что фигурант получил отказ в отправке на СВО.
Адвокат Денис Балуев показал письмо со штампом, согласно которому обращение Иванова в военкомат получили 13 ноября. Представитель Минобороны настаивал, что направил ответ вовремя, но на документе с ответом было указано 24 декабря, то есть прошло более 30 дней, положенных по закону.
Иванова задержали в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В июле 2025-го Мосгорсуд
приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в размере ста миллионов рублей по делу о растрате денег при покупке паромов для Керченской переправы.
Экс-замминистра также обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег и незаконном хранении оружия. Вину он не признает.