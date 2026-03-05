https://ria.ru/20260305/ivanov-2078679131.html
Тимур Иванов заявил, что не получил отказа в отправке на СВО
Тимур Иванов заявил, что не получил отказа в отправке на СВО - РИА Новости, 05.03.2026
Тимур Иванов заявил, что не получил отказа в отправке на СВО
Бывший замминистра обороны Тимур Иванов заявил, что не получил от военкомата уведомления об отказе отправить его на СВО, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:06:00+03:00
2026-03-05T11:06:00+03:00
2026-03-05T11:06:00+03:00
москва
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_24de1858a82bbaae91b9398515869572.jpg
https://ria.ru/20260222/sud-2076044118.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026543343_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b8fc7f5e5ad0ca910ed0ebf9077cf3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Москва, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Тимур Иванов заявил, что не получил отказа в отправке на СВО
Тимур Иванов заявил, что не получил от военкомата отказа в отправке на СВО
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов заявил, что не получил от военкомата уведомления об отказе отправить его на СВО, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда Москвы.
Иванов
ранее говорил, что в конце октября подал в военный комиссариат обращение с просьбой отправить его в зону проведения спецоперации и зачислить на любую должность, дать любое воинское звание. Однако ответа он не получил и подал иск в суд. Представитель военкомата в суде в понедельник сообщил, что направил Иванову в СИЗО уведомление об отказе в его просьбе.
"Я ничего не получал и ни в чем не расписывался, с документами я не ознакомился", - заявил Иванов, выступая по видео-конференц-связи из СИЗО, где находится по делу о получении взяток на 1,3 миллиарда рублей.
При рассмотрении иска было установлено, что Иванов является офицером запаса.