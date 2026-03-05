Тимур Иванов заявил, что не получил отказа в отправке на СВО

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов заявил, что не получил от военкомата уведомления об отказе отправить его на СВО, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда Москвы.

"Я ничего не получал и ни в чем не расписывался, с документами я не ознакомился", - заявил Иванов, выступая по видео-конференц-связи из СИЗО, где находится по делу о получении взяток на 1,3 миллиарда рублей.