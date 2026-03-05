Рейтинг@Mail.ru
11:06 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/ivanov-2078679131.html
Тимур Иванов заявил, что не получил отказа в отправке на СВО
Тимур Иванов заявил, что не получил отказа в отправке на СВО
2026-03-05T11:06:00+03:00
2026-03-05T11:06:00+03:00
москва
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
москва
москва, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Москва, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Тимур Иванов заявил, что не получил отказа в отправке на СВО

Тимур Иванов заявил, что не получил от военкомата отказа в отправке на СВО

© РИА Новости / Григорий СысоевТимур Иванов во время оглашения приговора в суде
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бывший замминистра обороны Тимур Иванов заявил, что не получил от военкомата уведомления об отказе отправить его на СВО, передает корреспондент РИА Новости из Мещанского суда Москвы.
Иванов ранее говорил, что в конце октября подал в военный комиссариат обращение с просьбой отправить его в зону проведения спецоперации и зачислить на любую должность, дать любое воинское звание. Однако ответа он не получил и подал иск в суд. Представитель военкомата в суде в понедельник сообщил, что направил Иванову в СИЗО уведомление об отказе в его просьбе.
"Я ничего не получал и ни в чем не расписывался, с документами я не ознакомился", - заявил Иванов, выступая по видео-конференц-связи из СИЗО, где находится по делу о получении взяток на 1,3 миллиарда рублей.
При рассмотрении иска было установлено, что Иванов является офицером запаса.
Суд признал незаконным заем, выданный якобы на взятку Тимуру Иванову
22 февраля, 06:45
 
МоскваТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
