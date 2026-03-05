В Испании раскрыли сеть, вербовавшую украинок для онлайн-мошенничества

МАДРИД, 5 мар - РИА Новости. Полиция Испании раскрыла украинскую преступную сеть, которая вербовала женщин из Украины и использовала их данные для мошенничества на платформах онлайн-ставок, сообщается в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.

Следствие установило, что преступная группа вербовала женщин из Украины и организовывала их переезд в Испанию . По прибытии девушкам помогали получить временную защиту по программе для беженцев, а затем сопровождали в банки для открытия счетов и оформления банковских карт, которые полностью контролировала организация. Эти счета использовались для операций на платформах онлайн-ставок.

"Сотрудники Национальной полиции ликвидировали преступную организацию украинского происхождения... ее подозревают в совершении преступлений, связанных с торговлей людьми, подделкой документов, присвоением личности, компьютерным мошенничеством, мошенничеством и отмыванием денег", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в ходе операции задержаны 12 человек: восемь в Аликанте и четыре в Валенсии , шестеро из них заключены под стражу. В рамках дела правоохранителям также удалось установить причастность фигурантов к 240 случаям краж личных данных.

В своей деятельности мошенники использовали данные более 5 тысяч человек из 17 стран. Общая сумма незаконной прибыли сети оценивается примерно в 4,75 миллиона евро.