Рейтинг@Mail.ru
В Испании раскрыли сеть, вербовавшую украинок для онлайн-мошенничества - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/ispaniya-2078807711.html
В Испании раскрыли сеть, вербовавшую украинок для онлайн-мошенничества
В Испании раскрыли сеть, вербовавшую украинок для онлайн-мошенничества - РИА Новости, 05.03.2026
В Испании раскрыли сеть, вербовавшую украинок для онлайн-мошенничества
Полиция Испании раскрыла украинскую преступную сеть, которая вербовала женщин из Украины и использовала их данные для мошенничества на платформах онлайн-ставок, РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T16:57:00+03:00
2026-03-05T16:57:00+03:00
в мире
испания
украина
аликанте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839751770_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b7f9a76e118eeb33acab0edfb1da95c6.jpg
https://ria.ru/20260305/bali-2078781241.html
https://ria.ru/20260303/tel-aviv-2078215785.html
испания
украина
аликанте
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839751770_66:0:1602:1152_1920x0_80_0_0_571c440bca9c0b80d682374554848c5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, украина, аликанте
В мире, Испания, Украина, Аликанте
В Испании раскрыли сеть, вербовавшую украинок для онлайн-мошенничества

Полиция Испании раскрыла сеть, вербовавшую украинок для онлайн-мошенничества

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАДРИД, 5 мар - РИА Новости. Полиция Испании раскрыла украинскую преступную сеть, которая вербовала женщин из Украины и использовала их данные для мошенничества на платформах онлайн-ставок, сообщается в пресс-релизе правоохранительных органов королевства.
Следствие установило, что преступная группа вербовала женщин из Украины и организовывала их переезд в Испанию. По прибытии девушкам помогали получить временную защиту по программе для беженцев, а затем сопровождали в банки для открытия счетов и оформления банковских карт, которые полностью контролировала организация. Эти счета использовались для операций на платформах онлайн-ставок.
Место обнаружения расчлененного тела в районе пляжа Кетевел на индонезийском острове Бали - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Полиция Бали подтвердила гибель похищенного гражданина Украины
Вчера, 15:52
"Сотрудники Национальной полиции ликвидировали преступную организацию украинского происхождения... ее подозревают в совершении преступлений, связанных с торговлей людьми, подделкой документов, присвоением личности, компьютерным мошенничеством, мошенничеством и отмыванием денег", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в ходе операции задержаны 12 человек: восемь в Аликанте и четыре в Валенсии, шестеро из них заключены под стражу. В рамках дела правоохранителям также удалось установить причастность фигурантов к 240 случаям краж личных данных.
В своей деятельности мошенники использовали данные более 5 тысяч человек из 17 стран. Общая сумма незаконной прибыли сети оценивается примерно в 4,75 миллиона евро.
Всего полицией установлено не менее 55 гражданок Украины, чьи банковские счета использовали мошенники для перемещения незаконных доходов.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Тель-Авиве полиция задержала двух иностранных журналистов
3 марта, 15:23
 
В миреИспанияУкраинаАликанте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала