Песков ответил на вопрос об использовании США баз в Испании против Ирана - РИА Новости, 05.03.2026
16:41 05.03.2026
Песков ответил на вопрос об использовании США баз в Испании против Ирана
Песков ответил на вопрос об использовании США баз в Испании против Ирана
в мире
сша
иран
испания
дмитрий песков
каролин левитт
дональд трамп
нато
сша
иран
испания
в мире, сша, иран, испания, дмитрий песков, каролин левитт, дональд трамп, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Испания, Дмитрий Песков, Каролин Левитт, Дональд Трамп, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Bernat ArmangueИспанский военнослужащий во время учений НАТО
© AP Photo / Bernat Armangue
Испанский военнослужащий во время учений НАТО . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США должны сами разбираться с Мадридом в вопросе использования военных баз в Испании для ударов по Ирану, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ИС "Вести".
Так он отреагировал на вопрос о том, означает ли отношение Штатов к позиции Испании по использованию военных баз, что страны НАТО окончательно потеряли свой суверенитет.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
США могут использовать испанские базы без одобрения Мадрида, считает Трамп
3 марта, 20:50
"Трудно сказать, потеряли они суверенитет или нет. Пусть США сами разбираются с Мадридом", - ответил Песков.
Ранее правительство Испании заявляло, что военные базы Рота и Морон не используются для операций США и Израиля против Ирана, поскольку, по мнению Мадрида, речь идет об односторонних действиях без международного мандата.
Позже официальный представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что после угроз президента США Дональда Трампа в адрес Испании о прекращении торговли Мадрид согласился на сотрудничество с американскими военными против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
Дым в Тегеране после ракетного удара - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Не учел главного". Почему у Трампа все пошло не по плану
Вчера, 08:00
 
