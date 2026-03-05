https://ria.ru/20260305/ispaniya-2078800911.html
Песков ответил на вопрос об использовании США баз в Испании против Ирана
Песков ответил на вопрос об использовании США баз в Испании против Ирана
США должны сами разбираться с Мадридом в вопросе использования военных баз в Испании для ударов по Ирану, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ИС РИА Новости, 05.03.2026
Песков ответил на вопрос об использовании США баз в Испании против Ирана
Песков: США должны сами разбираться с Испанией насчет использования баз в стране