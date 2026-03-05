Рейтинг@Mail.ru
У России практически не осталось отношений с Испанией, заявил Песков
16:33 05.03.2026
У России практически не осталось отношений с Испанией, заявил Песков
У России практически не осталось отношений с Испанией, заявил Песков
Отношений с Испанией у России практически не осталось, но это не по вине Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2026
У России практически не осталось отношений с Испанией, заявил Песков

Песков: у России практически не осталось отношений с Испанией не по вине Москвы

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Посольство Испании в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Посольство Испании в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Отношений с Испанией у России практически не осталось, но это не по вине Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"У нас практически не осталось отношений с Мадридом, к сожалению. Не по нашей вине", - сказал Песков ИС "Вести".
Здание МИД Испании - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Глава МИД Испании ответил на угрозы США
4 марта, 12:43
 
РоссияИспанияМоскваДмитрий ПесковПолитика
 
 
