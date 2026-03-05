Рейтинг@Mail.ru
16:23 05.03.2026
Арбитра, участвовавшего в суде России с Wintershall, хотят лишить статуса
Арбитра, участвовавшего в суде России с Wintershall, хотят лишить статуса

Участвовавшего в суде "Wintershall против РФ" арбитра хотят лишить статуса

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В Арбитражный суд Москвы поступил иск с требованием пожизненно лишить статуса арбитра и запретить деятельность в международных судах гражданину Швейцарии Шарлю Понсэ, участвовавшему в разбирательстве "Wintershall против России" в Гааге, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В суд поступило исковое заявление с требованием признать гражданина Швейцарии Шарля Понсэ несоответствующим статусу арбитра, пожизненно лишить его этого статуса и запретить ему деятельность в качестве арбитра во всех иностранных и международных судах, включая третейские суды (арбитражи). Иск зарегистрирован, но к производству пока не принят", — сказал собеседник агентства.
Ранее Понсэ фигурировал в разбирательстве, связанном с иском германской нефтегазовой компании Wintershall Dea GmbH против России в Гааге. Как сообщал представитель Генпрокуратуры РФ в Арбитражном суде Москвы в мае 2025 года, Понсэ заявил самоотвод и прекратил участие в разбирательстве. По словам представителя надзорного ведомства, это произошло после обращения России в российский суд с требованием запретить разбирательство в Гааге.
В ноябре Арбитражный суд Москвы взыскал в пользу Российской Федерации 7,5 миллиарда евро солидарно с Wintershall, представляющей ее интересы в арбитраже в Гааге юрфирмы Aurelius Cotta и двух арбитров этого арбитража Шарля Понсэ и Олуфунке Адекойя.
Этот же суд в сентябре по требованию Генпрокуратуры запретил Wintershall вести в зарубежных судах и арбитражах разбирательства против РФ, связанные с бывшими российскими активами немецкой компании, в том числе уже идущее разбирательство в Гааге. Аналогичный запрет был вынесен судом в адрес Aurelius Cotta и двух арбитров.
Суд оставил в силе решение по Wintershall
16 октября 2025, 11:05
 
