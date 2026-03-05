Арбитра, участвовавшего в суде России с Wintershall, хотят лишить статуса

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. В Арбитражный суд Москвы поступил иск с требованием пожизненно лишить статуса арбитра и запретить деятельность в международных судах гражданину Швейцарии Шарлю Понсэ, участвовавшему в разбирательстве "Wintershall против России" в Гааге, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Этот же суд в сентябре по требованию Генпрокуратуры запретил Wintershall вести в зарубежных судах и арбитражах разбирательства против РФ, связанные с бывшими российскими активами немецкой компании, в том числе уже идущее разбирательство в Гааге. Аналогичный запрет был вынесен судом в адрес Aurelius Cotta и двух арбитров.