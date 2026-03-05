Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД ЛАГ обсудят иранские удары по арабским странам в воскресенье - РИА Новости, 05.03.2026
23:43 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/iran-2078877252.html
Главы МИД ЛАГ обсудят иранские удары по арабским странам в воскресенье
2026-03-05T23:43:00+03:00
2026-03-05T23:43:00+03:00
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Эмблема в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ)
Эмблема в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ) - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Эмблема в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ). Архивное фото
КАИР, 5 мар - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) проведет в воскресенье, 8 марта, экстренное заседание по видеосвязи на уровне глав МИД для обсуждения иранских ударов по арабским странам, заявил замгенсека организации Хусам Заки.
"В воскресенье состоится экстренное заседание министров иностранных дел ЛАГ в формате видеосвязи", - сказал Заки телеканалу France 24.
Генеральный секретарь ЛАГ А. Абуль-Гейта - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
ЛАГ назвала удары Ирана по арабским странам стратегической ошибкой
4 марта, 22:17
По его словам, на заседании будут обсуждаться удары Ирана по территории арабских стран.
Генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт ранее назвал иранские удары по территории арабских стран в ответ на атаки США и Израиля по Ирану стратегической ошибкой Тегерана, которая создает глубокий раскол между ним и соседями.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
ЛАГ поддержала решение Ливана о запрете военной деятельности "Хезболлы"
3 марта, 14:35
 
В миреХусам ЗакиИранСШАИзраильАхмед Абуль ГейтАли ХаменеиFrance 24Лига арабских государствВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
