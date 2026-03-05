Главы МИД ЛАГ обсудят иранские удары по арабским странам в воскресенье

КАИР, 5 мар - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) проведет в воскресенье, 8 марта, экстренное заседание по видеосвязи на уровне глав МИД для обсуждения иранских ударов по арабским странам, заявил замгенсека организации Хусам Заки.