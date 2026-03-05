Главы МИД ЛАГ обсудят иранские удары по арабским странам в воскресенье

КАИР, 5 мар - РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) проведет в воскресенье, 8 марта, экстренное заседание по видеосвязи на уровне глав МИД для обсуждения иранских ударов по арабским странам, заявил замгенсека организации Хусам Заки.
По его словам, на заседании будут обсуждаться удары Ирана по территории арабских стран.
Генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт ранее назвал иранские удары по территории арабских стран в ответ на атаки США и Израиля по Ирану стратегической ошибкой Тегерана, которая создает глубокий раскол между ним и соседями.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.