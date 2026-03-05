В Иране продолжаются митинги в поддержку властей республики

КУМ, 5 мар – РИА Новости. Жители городов Ирана продолжают митинги в поддержку властей республики, очередная акция проходит в одном из главных религиозных центров исламской республики - городе Кум, к югу от иранской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщает корреспондент, ночные демонстрации охватили улицы Кума, граждане вышли с флагами Ирана и портретами погибшего в ударах США и Израиля Али Хаменеи с требованием отомстить "убийцам" иранского верховного лидера.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.