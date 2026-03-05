В Иране продолжаются митинги в поддержку властей республики

КУМ, 5 мар – РИА Новости. Жители городов Ирана продолжают митинги в поддержку властей республики, очередная акция проходит в одном из главных религиозных центров исламской республики - городе Кум, к югу от иранской столицы, передает корреспондент РИА Новости.