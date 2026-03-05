Рейтинг@Mail.ru
В результате удара США и Израиля по северу Ирана погибли 17 человек - РИА Новости, 05.03.2026
22:59 05.03.2026 (обновлено: 23:04 05.03.2026)
В результате удара США и Израиля по северу Ирана погибли 17 человек
США и Израиль нанесли удар по северу Ирана, в результате чего погибли 17 человек, еще 12 получили ранения, передает иранский телеканал SNN. РИА Новости, 05.03.2026
В результате удара США и Израиля по северу Ирана погибли 17 человек

SNN: в результате удара США и Израиля по северу Ирана погибли 17 человек

© REUTERS / Majid AsgaripourИранский флаг на месте удара в Тегеране
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Иранский флаг на месте удара в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 мар - РИА Новости. США и Израиль нанесли удар по северу Ирана, в результате чего погибли 17 человек, еще 12 получили ранения, передает иранский телеканал SNN.
"В результате удара США и Израиля по комплексу, расположенному между городами Казвин и Занджан (на севере Ирана - ред.), погибли 17 наших соотечественников", - сообщает SNN.
В сообщении также говорится, что еще 12 человек получили ранения. Среди погибших и пострадавших значатся дети, которые в результате удара лишились конечностей.
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на палубу авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Их ослепили". Неожиданный шаг Ирана против США ужаснул Запад
