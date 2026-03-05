https://ria.ru/20260305/iran-2078873528.html
В результате удара США и Израиля по северу Ирана погибли 17 человек
США и Израиль нанесли удар по северу Ирана, в результате чего погибли 17 человек, еще 12 получили ранения, передает иранский телеканал SNN. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T22:59:00+03:00
2026-03-05T22:59:00+03:00
2026-03-05T23:04:00+03:00
сша
иран
израиль
